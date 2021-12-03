VIDEO: Ataque armado deja un muerto y tres heridos en Guatemala

Una cámara de seguridad en una avenida captó el momento en el que un grupo de sicarios realizó un ataque armado contra el conductor de una camioneta en calles de Guatemala; el acto dejó un saldo de una persona muerta y tres heridos.

De acuerdo con Bomberos Voluntarios de Guatemala, el ataque armado tuvo lugar en una zona residencial al norte de la capital del país, cuando un grupo de sicarios atacó una camioneta que circulaba por la avenida.

En el video que circula en redes sociales, se aprecia el momento en el que un auto negro rebasó a una camioneta Pickup; del primer vehículo descendieron tres hombres y comenzaron a disparar contra la camioneta. Las autoridades indicaron que los sicarios dispararon al menos 25 veces contra la camioneta.

Dueles Guatemala, ataque armado en zona 6, deja un fallecido y varios heridos 😔 pic.twitter.com/WOZngAuVX9 — LUIS FERNANDO 🗳️🌐🇬🇹 (@LuiUrbina) December 2, 2021

En el lugar también se encontraban varios motociclistas quienes al darse cuenta del ataque armado huyeron de la zona para ponerse a salvo.

Según el registro de la cámara de seguridad, el ataque armado ocurrió el pasado 2 de diciembre alrededor de las 8:32 horas.

La persona que falleció por el ataque armado fue identificado por las autoridades como Héctor Caal, de 24 años de edad. Su cuerpo quedó en el interior del vehículo.

Los acompañantes del hombre fallecido fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios. La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a los heridos como Luis Hernán Monroy de 20 años, Elger Ventura Álvarez de 38 y Selvin David Casados Rodas de 40 años.

Policías desconoce el móvil del ataque armado en Guatemala

Las autoridades de Guatemala indicaron que por el momento desconocen el móvil del ataque armado registrado en una avenida de Guatemala.

La Policía Nacional Civil precisó que el vehículo utilizado durante el ataque armado fue abandonado en un lugar cercano y dentro de él hallaron armas de alto calibre y municiones, además, el auto tenía un reporte por robo.

