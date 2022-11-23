Cinco muertos y cinco heridos en ataque con cohetes en Azaz, Siria

Un ataque con cohetes contra la ciudad de Azaz mató a cinco civiles e hirió a otros cinco el martes 22 de noviembre, de acuerdo a una enfermera de un hospital local y un activista local. La localidad está en el noroeste de Siria y es controlada por los rebeldes. Entre los muertos había un niño y cuatro hombres, confirmaron ambos testigos a Reuters.

Reuters no pudo verificar de inmediato la fuente del ataque con cohetes, que tuvo lugar en un área cerca de la frontera turca que está bajo el control de los rebeldes islamistas respaldados por Turquía.

Las imágenes publicadas en línea por Yazan Alkasem mostraban a personas reunidas alrededor de los escombros en una calle de la ciudad de Azaz, mientras que las sirenas de los vehículos de emergencia se escuchaban de fondo.

Ataques en Siria

El incidente sigue a los ataques de drones y aviones de combate turcos contra la milicia kurda denominada Unidades de Protección Popular (YPG por su siglas kurdo) en Siria durante los últimos días, cuando Turquía y las YPG intensificaron los ataques de ojo por ojo que han matado a civiles en ambos lados de la frontera.

Turquía dijo que sus aviones de combate destruyeron 89 objetivos en Siria e Irak el domingo, con 184 militantes muertos en operaciones contra el YPG y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) el domingo y el lunes.

Ankara dijo que su operación del fin de semana fue una represalia por un ataque con bomba en Estambul la semana pasada que mató a seis personas y que las autoridades culparon a los militantes. Nadie se ha atribuido la responsabilidad. De hechos, el PKK y Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) han negado su participación.

Planes of the occupation army bombed the many places in #Rojava last night. A number of residents of #Derik went to the targeted place to make a statement condemning the attack. After this statement, turkish planes bombed the group and eventually 11 of them fall marty! pic.twitter.com/S35m16hPrm — Jineoloji-International (@Jineoloji_Int) November 20, 2022

Facciones de Siria

Luego de 11 años de guerra civil, en Siria hay cuatro facciones que buscan el poder. Los que más territorio controlan son las Fuerzas Armadas de Siria que representan al gobierno oficial. Por ende, las otras tres facciones (Ejército Libre Sirio, el Estados Islámico y la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria) son consideradas la oposición y entre sus filas hay algunos grupos terroristas.

El Ejército Libre Sirio, también llamado Movimiento de Oficiales Libres, luchan contra las Fuerzas Armadas Sirias y militares leales al gobierno del presidente Bashar Al Assad. Son considerados como rebeldes ademásde ser aliados de Turquía, Qatar, Arabia Saudita y Estados Unidos.

La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria es otra facción en Siria que es liderada por los kurdos. La zona donde se asientan es conocida como Rojava y Kurdistán sirio, región que ellos consideran autónoma dentro de Siria a pesar de que sea desconocido por el gobierno de Bashar al-Assad, los rebeldes y otros países e instituciones. Varios de los grupos kurdos que pertenecen a la Administración son considerados como terroristas. Es a esta facción a la que pertenecen las Unidades de Protección Popular (YPG), el Partido de la Unión Democrática (PYD), el Consejo Nacional Kurdo (KNC) y las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF).