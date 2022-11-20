Turquía lanza ataques aéreos a Siria e Irán tras atentado con bomba

Durante la madrugada del pasado sábado 19 de noviembre, se registró un ataque aéreo por parte de Turquía a Irán y Siria. El saldo fue la destrucción de 89 objetivos, así como la muerte de 29 personas, entre ellas, once civiles. El ataque sería una represalia por un ataque con bomba en Estambul que mató a seis personas el pasado 13 de noviembre.

Los ataques fueron dirigidos a las bases del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y la milicia kurda siria YPG. Ankara culpó a los militantes kurdos por la explosión en la avenida Istiklal de Estambul, Turquía, donde hubo más de 50 heridos tras un atentado con bomba.

Sin embargo, ninguno de los grupos se ha atribuido lo sucedido con el atentado. Por su parte, las Fuerzas Armadas (SDF) han negado su participación. Y dijeron en un comunicado que tomarían represalías por el ataque aéreo por parte de Turquía.

El ataque fue en resultado del atentado de la semana pasada |Reuters

Los ataques aéreos turcos se llevaron a cabo en Qandil, Asos y Hakurk en Irak y Kobani, Tal Rifat, Cizire y Derik en Siria, dijo el ministerio. Los objetivos que fueron destruidos incluyeron refugios, túneles y depósitos de municiones, escribió el portavoz presidencial turco Ibrahum Kalin en Twitter.

A través de su cuenta de Twitter, dejó en claro que Turquía tiene el pleno derecho soberano de determinar y eliminar cualquier amenaza terrorista, "venga de donde venga. Asimismo, determinó que Turquía lleva a cabo sus operaciones antiterroristas dentro del derecho internacional y seguirá haciéndolo con o sin el apoyo de sus aliados.

Por otro lado, la SDF afirmó en un comentario que tomarían represalias por los ataques aéreos por parte de Turquía, pues ocho miembros del personal de seguridad, incluidos siete policías, resultaron heridos como resultado de un ataque con cohetes.

Türkiye has the full sovereign right to determine and eliminate any terrorist threats wherever they may come from.



Türkiye conducts its anti-terror operations within international law and will continue to do so with or without the support of its allies. — İbrahim Kalın (@ikalin1) November 20, 2022

El ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, aclaró en un comunicado este domingo que se tomaron las medidas necesarias para evitar daños a personas inocentes y agregó que "solo y solo los terroristas y las estructuras pertenecientes a terroristas fueron atacados".

Rusia demuestra su apoyo a Siria

Moscú ha demostrado su apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad en la guerra de 11 años del país, mientras que Ankara ha respaldado a los rebeldes que pelean para derrocarlo.

Hasta el momento, Turquía ha realizado tres incursiones hasta el momento en el norte de Siria contra la milicia YPG. Por su parte, Ankara también ha intensificado los ataques con aviones no tripulados en Siria en los últimos meses, donde han muerto funcionarios clave de las SDF.

|ENEX

Atentado de Turquía con una bomba

Fue el pasado 13 de noviembre cuandohubo un atentado en una de las avenidas más concurridas de Estambul. Hasta el momento, el tribunal turno arrestó formalmente a 19 personas de estar involucradas en el ataque terrorista.

Con información de Reuters