Bulgaria acusa a cinco personas en relación con explosión de Estambul

Los fiscales de Bulgaria acusaron a cinco personas de apoyar actos terroristas en relación con una explosión en el centro de Estambul que mató a seis personas el pasado 13 de noviembre, dijo a los medios Angel Kanev, el fiscal que supervisa el caso.

“Se les imputan dos delitos: estar en un grupo del crimen organizado para la trata de personas y el otro es, según el artículo 108A del código penal, en general, ayudar en cierta medida en un momento determinado, actividades terroristas”, dijo Kanev.

Todos los sospechosos eran ciudadanos extranjeros y uno tiene doble ciudadanía búlgara, dijo Kanev. Agregó que las autoridades estaban reuniendo evidencia sobre otros posibles sospechosos.

"Todos ellos son ciudadanos extranjeros. Uno de ellos tiene doble ciudadanía, incluida la búlgara. Están detenidos de acuerdo con los métodos previstos por la ley, y han sido acusados. Se siguen recopilando pruebas de otras personas. Hay una persona con una orden de arresto internacional emitida por la fiscalía turca, a quien también estamos buscando".

El fiscal jefe Ivan Geshev dijo a Reuters que los sospechosos eran tres hombres de origen moldavo y un hombre y una mujer de ascendencia kurda siria, y habían sido detenidos por agentes de la policía especial de Bulgaria a principios de la semana.

Los fiscales pidieron el sábado a un tribunal que mantenga detenidos a los cuatro hombres, mientras que se buscará una opción diferente para la mujer a la luz de una condición de salud.

The court has ruled that 4 of the 5 suspects detained in Bulgaria for complicity in the bombing in Istanbul remain in custody indefinitely.



Five persons suspected of complicity in the bombing in Istanbul arrested in Bulgaria pic.twitter.com/MyrK6wJf5G — Milena (@josephineVV5) November 19, 2022

En busca de los culpables de la explosión en Estambul

El fiscal Geshev dijo que los fiscales turcos ya han pedido la extradición de algunos de los presuntos cómplices de la explosión en Estambul.

El viernes 18 de noviembre, un tribunal turco ordenó la detención preventiva de 17 personas sospechosas de estar involucradas en la explosión, incluido el presunto atacante, a quien la policía identificó como el ciudadano sirio Ahlam Albashir.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de la explosión, que también hirió a más de 80 personas en la avenida Istiklal, una franja peatonal concurrida e histórica.

El gobierno turco rápidamente culpó a los militantes kurdos por la explosión sucedida en Estambul y la policía dijo que el presunto atacante fue entrenado por militantes kurdos en Siria.