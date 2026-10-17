Un ataque de caimán cobró la vida de un hombre: pescaba tranquilo y nadie pudo ayudarlo

Un ataque de caimán cobró la vida de Steven Hamilton, un hombre de 71 años que pescaba en la orilla del lago Apopka, Florida, este viernes por la tarde. Un reptil de casi 3.6 metros lo sorprendió y lo arrastró al agua alrededor de las 5:00 p.m. Las personas presentes y los equipos de emergencia enfrentaron una situación crítica: la presencia de múltiples caimanes activos en la misma zona impidió cualquier intento de rescate inmediato. Tuvieron que pasar dos largas horas para que las autoridades lograran recuperar el cuerpo del agua.

El segundo ataque fatal del año

Este ataque representa la segunda muerte documentada por esta especie en lo que va del año. Apenas en junio pasado, Brittany Clark, de 31 años, falleció tras ser emboscada por un ejemplar de 4 metros mientras paseasba en su canoa en un bosque estatal en 2025 y una viuda de 85 años que fue arrastrada fuera de su jardín por un caimán mientras paseaba a su perro en 2023.

Las llamadas a los servicios de emergencia de aquel día revelaron la gravedad del incidente, donde la víctima de 71 años, sufrió amputaciones severas antes de perder la vida. En este nuevo caso, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, (FWC) por sus siglas en inglés, capturó y sacrificó al animal.

Alligators & snakes might be observed more frequently after a major storm event, especially in areas with flooding. Keep them at a distance & give them space. If you have a concern about an alligator, please call our Nuisance Alligator Hotline at 866-FWC-GATOR (866-392-4286). https://t.co/g7s0dHMltp — MyFWC (@MyFWC) October 12, 2026

Con este ataque se abre un debate sobre la protección de la especie

Estos hechos abren un cuestionamiento directo sobre cómo se gestiona el control de estos animales. Desde 1948, las cifras oficiales registraron 34 personas fallecidas por estos reptiles. Aunque los incidentes graves promedian una docena al año, el representante y miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Greg Steube impulsó una resolución para cambiar la estrategia.

Steube exige que el gobierno federal revise la clasificación del caimán americano como "especie amenazada". Su argumento central señala que la especie se recuperó desde los años ochenta, y que la actual protección legal solo dificulta retirar a los ejemplares problemáticos de áreas habitadas. Por ahora, la recomendación de seguridad sigue siendo clara: mantener estricta distancia con la fauna local, ya que un animal de apariencia dócil puede reaccionar con rapidez letal.

Con información de CNN