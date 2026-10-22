Perrito muere al intentar salvar a su dueña de ataque armado en Montería: esto es lo que sabemos.

Un ataque en Montería, Córdoba al norte de Colombia dejó una de las historias que te apachurran el corazón por un lado, y te dejan con el ojo cuadrado por el otro. Todo ocurrió la mañana del 18 de octubre en el barrio Nariño.

Lo que parecía un día normal para Zaira Díaz Flórez, de 50 años, se convirtió en una escena de terror cuando dos sujetos en moto llegaron hasta su casa y abrieron fuego.

Sin embargo, en medio del pánico, el verdadero protagonista de este drama fue su fiel mascota; la noticia de cómo este perrito muere en Montería por intentar defender a su dueña causó una profunda indignación.

El lomito dió la vida por lealtad

Cualquiera que tenga una mascota sabe que su amor no tiene límites, y este peludito lo demostró hasta su último respiro. Al ver que los hombres armados entraban para lastimar a su humana, el animal no la pensó dos veces y se abalanzó contra los sicarios intentando frenar el ataque.

Lamentablemente, los sujetos no tuvieron corazón y también le dispararon. Aunque en los primeros reportes los vecinos tenían la esperanza de que el perro solo estuviera herido, las autoridades confirmaron la triste noticia: el valiente animal perdió la vida en el lugar, generando gran indignación.

Todo sucedió por un historial criminal

A pesar del valiente intento de su mascota por salvarla, Zaira recibió cuatro disparos. La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, pero las heridas eran demasiado graves y falleció horas más tarde. Y es justo aquí donde el caso da un giro turbio.

Al cruzar los datos, la Policía Metropolitana de Montería descubrió que la víctima arrastraba cinco procesos penales: tres por tráfico de estupefacientes y dos por organización criminal. Con este historial sobre la mesa, la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas. Ahora, las autoridades rastrean cámaras de seguridad para dar con los responsables de este crimen que le costó la vida a un perrito que solo supo ser leal hasta el final.

Con información de Noticias Caracol