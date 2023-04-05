Ataque en guardería deja a varios niños muertos en el sur de Brasil

Al menos cuatro niños muertos y otros cuatro heridos ha sido el saldo de un ataque contra una guardería en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil

Un hombre que portaba un arma blanca, irrumpió en la guardería "Cantinho Bom Pastor", atacó a los menores y después se entregó a las autoridades, según el más reciente informe de la Policía Militar de Brasil.

Unidades del cuerpo de bomberos de diversas corporaciones y la Policía de Brasil, acudieron al lugar de los hechos para atender la emergencia. Sin ofrecer mayores detalles, la policía local ha señalado que un hombre de 25 años, responsable del ataque en la guardería, ya fue detenido

Ao menos 4 pessoas teriam morreram nesta manhã durante atentado na creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau/SC. Segundo informações preliminares, um homem entrou no local com um machado.



O horror do extremismo está vivo e infiltrado em todos os lugares. pic.twitter.com/gjkaJyscHI — Maicon Souza (@MaiconSouza_) April 5, 2023

Ataque con cuchillo en una guardería, deja a cuatro niños muertos y otros cuatro heridos en Brasil

El Hospital Santo Antonio de la ciudad de Blumenau informó que cuatro niños de entre meses y dos años de edad, recibían atención médica tras el ataque en el centro de educación preescolar en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil.

Por el momento, se desconoce el estado de salud de los menores que resultaron heridos, pero medios locales han informado que hay al menos un menor que presenta un cuadro clínico de gravedad.

Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, calificó de "monstruosidad" al ataque perpetrado en la guardería "Cantinho Bom Pastor" en el sur la nación "Carioca". El mandatario brasileño publicó en su cuenta oficial en Twitter: "No hay dolor mayor que el de una familia que pierde a sus hijos o nietos, aún más en un acto de violencia contra niños inocentes e indefensos".

Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. — Lula (@LulaOficial) April 5, 2023

Ola de ataques que estremecen diversas ciudades de Brasil

Este ataque en el estado de Santa Catarina, se produce a tan solo diez días después de otro ataque que fue perpetrado en una escuela de Sao Paulo, en donde un adolescente de 13 años mató a cuchilladas a una profesora, además de que hirió a otras cuatro.

En los últimos meses Brasil ha vivido agresiones similares en otros centros educativos, una nación que no está acostumbrada a este tipo de actos violentos.