Joven muere tras el ataque de una jauría de perros en Italia

Simona Cavallaro, de 20 años, murió por el ataque de una jauría de perros mientras se encontraba en un picnic en Satriano, una localidad de la provincia de Catanzaro, al sur de Italia.

La joven se encontraba en compañía de un amigo, quien pudo sobrevivir al ataque pues se refugió en unas ruinas; sin embargo, Cavallaro no corrió con la misma suerte.

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De acuerdo con medios internacionales, los amigos se encontraban en un área equipada con merenderos y juegos infantiles, luego dieron un paseo por la zona boscosa y tras avanzar algunos metros, se encontraron con la jauría de perros.

Los jóvenes rodearon a la jauría para escapar, pero los canes alcanzaron a Simona y la atacaron, mientras que su amigo consiguió liberarse y corrió hasta las ruinas, donde pidió ayuda por teléfono.

Hasta el lugar de los hechos llegaron equipos de emergencia y trasladaron a Simona a un hospital; no obstante, falleció debido a las heridas que le provocaron los perros.

Después del ataque, la policía de Italia inició las indagatorias sobre lo ocurrido a finales de agosto, por lo que pudo identificar al presunto dueño de los perros, quien está bajo investigación por homicidio involuntario.

Uno de los canes de la jauría fue trasladado a la perrera municipal y el Ministerio Público de Catanzaro trabaja para comprobar si la zona donde ocurrió el ataque estaba prohibida para pastar o si existen señalamientos que adviertan sobre la presencia de animales de pastoreo.

|Corriere Della Sera

Familia se muestra sorprendida por el ataque de la jauría de perros en Italia

Alfio Cavallaro, padre de la víctima, declaró a medios italianos que lo ocurrido a Simona fue una tragedia. “Podía imaginarme todo, pero nunca que mi hija acabaría así”, dijo.

El padre de la joven regresó al lugar donde la jauría de perros cometió el ataque y se encontró con los animales, que presuntamente querían morderlo, pero pudo regresar al automóvil con su esposa.

No es mi trabajo juzgar la responsabilidad, depende de la justicia. Solo sé que tuve una hija con un futuro brillante. Es un dolor insoportable perderla por esto.

Por otra parte, Pietro, el hermano gemelo de la víctima aseguró que fue injusta la muerte de la joven, quien acudió a un lugar público para divertirse y tuvo un final inesperado.

“Siempre piensas que estas cosas suceden en las películas, pero luego abres los ojos y descubres que este es el mundo real. Es cruel”, añadió Pietro.

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