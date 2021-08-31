Caimán ataca a un hombre tras inundaciones por “Ida”; buscan su cuerpo

El huracán “Ida” impactó Luisiana, Estados Unidos, el pasado 29 de agosto, con fuertes lluvias propias de su categoría 4, lo que dejó inundaciones en varios puntos del estado y con ello, la presencia de un caimán que atacó a un hombre en su vivienda.

Los hechos ocurrieron cerca de la ciudad de Slidell, después de que el huracán dejara inundaciones que propiciaron el desplazamiento de la fauna local hacia las zonas donde hay viviendas y establecimientos comerciales.

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Según medios internacionales, una mujer presenció el momento en que un caimán atacó a su esposo, de 71 años, cuando se encontraban fuera de su casa. Al notar que el reptil se abalanzó sobre el hombre, ella trató de auxiliarlo y notó que el animal le había arrancado un brazo.

Después de unos minutos, la mujer consiguió subir a su esposo en unos escalones y al ver la gravedad de sus heridas, entró a la casa para solicitar ayuda, cuando regresó, el hombre ya no estaba, había desaparecido en las inundaciones que dejó el huracán.

Inundaciones habrían causado que el caimán se moviera por las aguas del vecindario

La vivienda del matrimonio está cerca del lago Pontchartrain, rodeada de un pantano donde se refugian diferentes animales, pero luego del paso de “Ida”, el cobertizo quedó inundado, por lo que no pudieron notar la presencia del caimán.

Jason Gaubert, portavoz del Distrito de Bomberos de St. Tammany, confirmó la versión de la mujer y dijo que las autoridades están buscando el cuerpo del hombre, desaparecido instantes después del ataque del caimán.

Los agentes que llegaron a inspeccionar la zona encontraron sangre y durante seis horas se dedicaron a buscar al hombre en las inmediaciones de la vivienda, sin éxito.

Aftermath of Hurricane Ida pic.twitter.com/Z7hN4qQ2do — Jefferson Parish (@JeffParishGov) August 30, 2021

Por su parte, Cynthia Lee Sheng, presidenta de la parroquia de Jefferson, explicó que el lugar donde se registraron las inundaciones es un área de pantanos, en los que habitan caimanes, creando “condiciones muy peligrosas”.

En el sur de Estados Unidos habitan alrededor de cinco millones de caimanes, pero los ataques de este animal durante o después de un huracán no son frecuentes, ya que se refugian en sus hábitats naturales, detallaron investigadores de la Universidad de Florida.

Sin embargo, es probable que después de las inundaciones que dejó “Ida”, los caimanes se acercaran a los vecindarios debido al aumento de los niveles de agua, por donde los animales podían moverse con facilidad.

Al menos dos muertos dejó “Ida” luego de impactar Luisiana

A su paso por Estados Unidos, “Ida” dejó un saldo de dos muertos, un hombre que se ahogó dentro de su vehículo y otro que perdió la vida cuando un árbol cayó sobre su vivienda.

Además, varias personas resultaron heridas por el derrumbe de una carretera en Misisipi, provocado por las fuertes lluvias desatadas por “Ida”, un poderoso huracán que dejó a Luisiana y los estados vecinos sin energía eléctrica.

Este huracán, uno de los más potentes que ha azotado la costa estadounidense del Golfo, se debilitó hasta convertirse en una depresión tropical a última hora de este lunes, mientras avanzaba por Misisipi, informó Reuters.

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