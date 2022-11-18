Ataque a obras de arte: Activistas pintan estatua “Horse and Rider”

Otro ataque a obras de arte se registró este viernes, cuando activistas climáticos arrojaron pintura anaranjada sobre la estatua “Horse and Rider” del artista estadounidense Charles Ray.

La estatua está ubicada en la bolsa de Comercio de París, el museo es un antiguo centro de la bolsa de valores.

Como parte del ataque a obras de arte, los activistas vistieron a la estatua con una camiseta que decía “Quedan 858 días” en referencias a la cantidad de días que quedan para frenar el cambio climático, según los activistas.

Varios activistas han alertado que las emisiones deben alcanzar su punto máximo en 2025 para evitar los efectos desastrosos del cambio climático, según el informe climático de la ONU de abril.

Climate change activists threw orange paint on Charles Ray's ‘Horse and Rider’ statue in Paris. In Milan, activists threw flour over a sports car painted by the U.S. pop artist Andy Warhol pic.twitter.com/11tZymK7px — Reuters (@Reuters) November 18, 2022

Activistas lanzan harina a coche pintado por Warhol

Este no fue el único ataque a obras de arte por parte de los activistas climáticos reportado este viernes, pues en Milán, un grupo de manifestantes lanzaron harina sobre un auto deportivo pintada por el artistas estadounidense Andy Warhol.

Los activistas también se pegaron a la ventanilla de automóvil y al piso de la sede de la Fabrica del Vapore en la capital italiana.

"Estoy profundamente agradecida con Andy Warhol por esta obra de arte pop, tan simbólica del consumo insostenible de los recursos del planeta", gritó una activista antes de atacar el auto.

La protesta, una de una serie de trucos de alto perfil de Ultima Generazione, coincidió con las conversaciones sobre el clima en Egipto.

En los últimos meses se intensificaron los ataques a obras de arte por parte de manifestantes, especialmente ahora que se celebra la cumbre del COP27 donde líderes mundiales tratan temas sobre cambio climático.

Entre los más recientes ataques a obras de arte están el lanzamiento de una sustancia negra contra el cuadro “Muerte y vida” del artista Gustav Klimt.

Otro contra "Las Majas" de Francisco de Goya en el Museo del Prado de Madrid en una protesta por el cambio climático, entre otros.