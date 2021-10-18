VIDEO: Reportan ataque racista contra mujer asiática en Metro de Londres

En Inglaterra se registró un ataque racista y de xenofobia contra una mujer asiática, quien viajaba en el Metro de Londres en el momento en el que un hombre la agredió verbalmente y casi la golpea; sin embargo, la intervención de varios pasajeros impidió que fuera herida.

Los pasajeros que presenciaron no dudaron en auxiliar a la mujer asiática confrontando físicamente al atacante cuando este intentaba dar un golpe a la pasajera.

En el video, que que se ha vuelto viral en redes sociales, se ve como un hombre y una mujer asiática se gritan en el interior de uno de los trenes del Metro de Londres y se escucha cuando el hombre le grita: "Te voy a dejar fuera de combate, cállate puta", a lo que ella responde llamándole "idiota".

La Policía Británica de Transportes (BTP, en sus siglas en inglés) indicó que ya investiga la agresión a fondo de los hechos.

👇 Can you help officers locate the people involved in this? 👇https://t.co/e4UlD2az4I — British Transport Police (@BTP) October 18, 2021

Tras el ataque en el Metro de Londres, usuarios de la plataforma han mostrado su apoyo a favor de combatir el racismo contra las personas asiáticas derivado de la pandemia de Covid-19.

#StopAsianHate se vuelve tendencia en Londres

Este es el hashtag del movimiento con el que miles de usuarios en las redes sociales han denunciado diversos ataques xenófobos y racistas contra la comunidad asiática o de ascendencia asiática derivados del origen de la pandemia de la Covid-19.

Si bien no se ha confirmado que el ataque racista en un vagón del Metro de Londres tenga relación con el movimiento, algunos usuarios han aprovechado la ocasión para reiterar su apoyo a la comunidad asiática usando el hashtag para compartir el video.

Un racista al metro de Londres intenta agredir una dona per ser asiàtica, i el vagó sencer s'aixeca per deixar-lo a terra a hòsties. pic.twitter.com/BPpAACwVgO — Joan Mangues (@jmangues) October 17, 2021

¿Racismo en Londres?

Esta no es la primera vez que es captado un ataque similar en la capital británica, pues el 20 de agosto del 2021 también se hizo viral un video que muestra el momento en el que un hombre agrede a un grupo de jóvenes en el Metro con insultos racistas.

Al igual que con este nuevo caso, los usuarios del metro celebraron en redes sociales la reacción por parte de uno de los jóvenes, el cual noqueó al sujeto dejándolo inconsciente.