Mujer comete ataque racista, arroja picante a una bebé afroamericana

En Nueva York, Estados Unidos, una familia afroamericana fue víctima de un presunto ataque racista cometido por una mujer que arrojó picante al rostro de una bebé de cinco meses y ya es buscada por las autoridades locales.

Los hechos ocurrieron en una pizzería de Brooklyn el pasado 11 de junio, cuando una mujer en compañía de sus dos hijas ingresó al establecimiento, pero fue sorprendida por los insultos de la persona que hasta el momento no ha sido identificada.

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Según las declaraciones de la víctima, citadas por medios locales, la mujer les gritó que salieran de Estados Unidos y después le arrojó picante en polvo a la menor de sus hijas, una bebé de cinco meses que llevaba en sus brazos. “Fuimos agredidas con insultos raciales y físicamente”, aseguró.

“Escuché a alguien hablando afuera. Luego vino detrás de mí, tomó el picante y lo arrojó”, dijo la madre de las pequeñas, quien ingresó a la pizzería sin percatarse de la presencia de la atacante.

Ofrecen recompensa para encontrar a la autora del ataque racista con picante

Después de este ataque racista, una clienta del lugar revisó a la bebé para comprobar que el condimento no hubiera entrado a sus ojos ni a su nariz, mientras que la víctima trató de tranquilizar a su otra hija, de cuatro años.

“Hablé con mi otra hija para explicarle que todos somos humanos y vamos a estar juntos. Seguiremos comiendo juntos y Nueva York seguirá en pie”, narró la madre, que continuamente visita la pizzería en compañía de las niñas.

Otro cliente del establecimiento grabó parte del ataque racista, este material fue retomado por las autoridades para dar con el paradero de la mujer que arrojó el picante.

El Departamento de Policía de Nueva York compartió el video en redes sociales para localizar a la mujer, a quien aporte información confiable sobre su identidad o paradero, le entregarán tres mil 500 dólares de recompensa.

WANTED for AGG HARASSMENT: On 6/11/21 @ 5:21PM inside Not Ray’s Pizza located @ 694 Fulton St the unidentified female grabbed a shaker of black pepper shook pepper @ the victim while making anti-Black/anti-immigrant statements. Any info call us @ 800-577-TIPS Reward up to $3500. pic.twitter.com/9VSGAiFbk4 — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 16, 2021

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