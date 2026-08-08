Ataque de Rusia deja 3 muertos en Kiev, entre ellos un niño

La violencia de la guerra volvió a golpear las inmediaciones de la capital de Ucrania este sábado 8 de agosto de 2026, luego de que un ataque nocturno con misiles balísticos lanzados por la Fuerza Aérea de Rusia dejara al menos tres personas muertas, entre ellas un niño, y otras tres heridas al este de Kiev.

El jefe de la Administración Militar Regional de Kiev, Timur Tkachenko, confirmó que los impactos alcanzaron zonas residenciales e infraestructuras locales en el distrito de Holosiivskyi, donde los equipos de emergencia de la DSNS combatieron incendios en garajes y estructuras dañadas por las detonaciones.

La nueva incursión aérea ocurre en un momento crítico para las defensas ucranianas. En días recientes, las tropas rusas han intensificado los bombardeos masivos aprovechando que el ejército de Ucrania atraviesa una severa escasez de misiles interceptores suministrados por Occidente. Ante la embestida, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzó un llamado internacional solicitando el envío inmediato de más sistemas de defensa aérea Patriot, cuyo sumistro ha bajado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Last night, Russia killed three people in Pukhivka, Kyiv region, with drone strikes – a grandfather, a grandmother, and their grandson. The boy was only three years old. Four more people were hospitalized: the child’s parents, his 15-year-old brother, and a neighbor who came to… pic.twitter.com/xceHjAFTIe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2026

Dependen del financiamiento europeo

Zelenski pide ayuda en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump recortó la ayuda militar directa a Kiev y dio marcha atrás en la concesión de licencias para que la industria ucraniana fabrique sistemas defensivos en su propio territorio. Bajo este esquema, los aliados europeos de la Unión Europea se han visto obligados a comprar costosos interceptores estadounidenses para enviarlos como donación a las fuerzas armadas ucranianas, un modelo que resulta insuficiente para frenar los ataques diarios de Moscú.

Durante una visita oficial a Belgrado, donde se reunió con el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, el mandatario ucraniano reconoció que su país no cuenta con los recursos financieros de Rusia para sostener la contienda. Pese a que Vučić mantiene una histórica cercanía con el presidente ruso Vladímir Putin y se ha negado a imponer sanciones contra el Gobierno de Rusia, la reunión bilateral abordó la cooperación económica, la reconstrucción del país y el proceso de integración a la Unión Europea.

Lanzaron un ataque con drones en respuesta

Como respuesta a los constantes bombardeos rusos, el Estado Mayor de Ucrania ejecutó una serie de ataques coordinados con drones de largo alcance contra territorio ruso. Las fuerzas ucranianas alcanzaron las refinerías de petróleo de Ilsky y Syzran, provocando graves incendios con el fin de debilitar los ingresos energéticos que financian la maquinaria de guerra del Kremlin. Asimismo, unidades marítimas ucranianas atacaron embarcaciones vinculadas a Moscú en las aguas del Mar Negro.

El conflicto amenaza con desbordarse hacia los países vecinos de la región. Las autoridades de Bulgaria reportaron que un dron cargado con explosivos cruzó desde Rumania y detonó cerca de un gasoducto internacional. Aunque el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, confirmó que no se registraron víctimas ni daños severos, el Ministerio de Defensa de Bulgaria señaló que el artefacto parece corresponder a un dron de señuelo modelo Maya, utilizado habitualmente por Ucrania en operaciones de distracción militar.