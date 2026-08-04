Dron de Rusia persigue a vendedor de verduras en Ucrania; explotó y está hospitalizado

Un nuevo episodio de tensión en la guerra entre Rusia y Ucrania con el ataque a un civil que vendía verdura en las calles de Jersón.

Fueron las propias autoridades de Ucrania quienes compartieron un video en redes sociales donde se ve a un dron, de origen ruso, perseguir a un vendedor ambulante que estaba en su puesto y posteriormente explotar.

Dron de Rusia ataca a vendedor de Ucrania

En el video compartido en redes sociales, se puede ver a un vendedor corriendo alrededor de su puesto huyendo de un dron, el cual terminó por explotar provocando que el comerciante fuera trasladado a un hospital por sufrir diversas lesiones.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, lanzó un comunicado donde aseguró que los rusos aceptaron cometer la agresión, además pidió detener con la campaña contra las vidas inocentes.

“Un dron ruso persiguió deliberadamente a un hombre que vendía verduras y detonó justo a su lado. Los rusos incluso admitieron el crimen, sin mostrar ningún remordimiento y jactándose abiertamente de atormentar a la gente. El hombre resultó herido en la explosión. Cada día, la gente común en Jersón se enfrenta a estos «safaris» rusos”, escribió en su cuenta de X.

Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

“El mundo debe ver esto. Debe ver todas las pruebas de que Rusia ha enloquecido y de que sus soldados disfrutan matando y maltratando a civiles. Sin ejercer presión sobre Rusia, sin desmantelar su capacidad de agresión y sin garantías de seguridad reales, es simplemente imposible imaginar que el mundo pueda coexistir con esta maldad", agregó.

¿Cómo está el vendedor atacado por un dron de Rusia?

Olexander Prokudin, gobernador regional de Jersón, publicó un video del vendedor desde el hospital, quien dio su versión de los hechos.

"Apenas habíamos empezado a colocar las verduras. Mi esposa también estaba allí. Oímos un zumbido. Me puse a correr, choqué contra un vehículo. Me encontré en su trayectoria, atacó y simplemente me caí", dijo.

De acuerdo a reportes de las autoridades ucranianas, el individuo sufrió una conmoción cerebral y varias heridas.

