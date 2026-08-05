Alerta en Estados Unidos: Se acabaron casi todo su sistema antimisiles en guerra contra Irán

El Ejército de Estados Unidos habría utilizado casi el 80% de las reservas de interceptores correspondientes al sistema THAAD, uno de los principales componentes de su defensa contra misiles balísticos, de acuerdo a información revelada por la cadena CNN.

El mismo medio de comunicación menciona que los altos mandos militares consideran que las existencias de municiones del Pentágono se encuentran en niveles peligrosamente bajos.

Estados Unidos usó sus antimisiles contra Irán

Las fuerzas militares estadounidenses habrían empleado casi cuatro quintas partes de los interceptores THAAD que tenían disponibles antes del inicio del conflicto.

Al mismo tiempo, aproximadamente la mitad de los misiles Patriot habría sido utilizada desde que comenzaron las operaciones militares contra Irán el pasado 28 de febrero.

Bajo el contexto del conflicto con Estados Unidos, organizaciones denuncian que Irán ha intensificado las ejecuciones de opositores y prisioneros políticos.



La situación ha encendido alertas internacionales por el respeto a los derechos humanos.https://t.co/wGxoh7BmhD pic.twitter.com/x4wJROdtr7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

Antes de que estallara la guerra, Estados Unidos contaba con alrededor de dos mil 200 misiles Patriot correspondientes a las dos variantes más modernas de este sistema, además de 452 interceptores THAAD, según datos del Centro de Estudios Estratégicos y Internacionales.

Los sistemas antimisiles de Estados Unidos

El THAAD es un sistema móvil diseñado para interceptar misiles balísticos y proteger extensas zonas frente a posibles ataques que utiliza el Ejército estadounidense desde 2008, convirtiéndola en uno de los elementos importantes de su estructura de defensa antimisiles.

En marzo de este año ya había trascendido la preocupación dentro del Pentágono por el uso de misiles Tomahawk, después de que fueran empleados más de 850 durante las primeras semanas del conflicto.

¿Donald Trump quiere terminar la guerra contra Irán?

La guerra entre Estados Unidos e Irán se ha prolongado durante más de cinco meses y se ha convertido en uno de los principales desafíos para la administración del presidente Donald Trump.

"Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de otros países", ha declarado Trump en distintas ocasiones.

La escasa reserva de antimisiles sería una de las principales razones por las que le urge terminar con el conflicto al mandatario estadounidense.

