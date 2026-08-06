Donald Trump niega el desabasto de armas a pesar de la pérdida del 80 % de sus interceptores contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó públicamente los reportes de inteligencia que señalan un agotamiento crítico en los arsenales del Departamento de Defensa de EU, asegurando la madrugada de este jueves 6 de agosto de 2026 que el país cuenta con "cantidades masivas" de armamento para sostener la guerra contra Irán.

La declaración contrasta con informes filtrados a la cadena CNN por fuentes del Pentágono, los cuales revelan que las Fuerzas Armadas de EU habrían agotado casi el 80 % de sus misiles interceptores del sistema THAAD (Defensa de Área de Gran Altitud a Gran Altura). Mientras Washington insiste en la suficiencia de sus pertrechos, el vicepresidente JD Vance reconoció que las negociaciones con Teherán serán "complejas y prolongadas" debido a la fragmentación del régimen islámico.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán anunció que su gobierno ultima los detalles de un acuerdo bilateral con el Sultán de Omán para regular el tránsito marítimo comercial en el Estrecho de Hormuz. Sin embargo, las autoridades iraníes advirtieron que la firma del marco regulatorio no implicará la reapertura inmediata del paso, por el que circulaba el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto. Además, la diplomacia persa rechazó cualquier diálogo directo con la Casa Blanca, supeditando la normalización del flujo petrolero a que el gobierno estadounidense cumpla sus compromisos de desescalada y levante las restricciones operativas impuesto en la zona.

Irán lanzó propaganda de venganza

La inestabilidad bélica se extendió al Estrecho de Bab al-Mandeb en el Mar Rojo, donde las autoridades del gobierno de la India confirmaron el impacto y hundimiento de un buque con bandera india tras ser alcanzado por un proyectil lanzado desde Yemen por las milicias huties respaldadas por Irán. A este ataque se sumó una segunda explosión reportada cerca de una embarcación en las inmediaciones de Adén, lo que ha encendido las alarmas de los consorcios navieros internacionales ante el incremento de tarifas y costes de transporte marítimo para los consumidores globales.

Paralelamente, las calles de Teherán amanecieron cubiertas por una campaña masiva de espectaculares impulsada por el régimen militar para reafirmar su postura defensiva. Las imágenes muestran figuras como la caída de la Estatua de la Libertad y advertencias directas de venganza en honor a las bajas de su cúpula política, incluyendo al difunto líder supremo Ali Khamenei. Las mantas publicitarias, que incluyen slogans de represalia contra el ejército norteamericano, buscan enviar un mensaje de firmeza tanto a la población local como a los aliados de Washington en el Golfo Pérsico.

Están dialogando la paz en Italia

Las delegaciones diplomáticas de Israel y del Líbano reanudaron de emergencia las mesas de negociación mediadas por Estados Unidos en la ciudad de Roma, Italia. Las conversaciones se habían visto suspendidas de manera abrupta durante la jornada del miércoles tras una serie de bombardeos lanzados por la Fuerza de Defensa de Israel en el sur del territorio libanés, justificando sus incursiones tras acusar al grupo Hezbolá de violar el frágil alto el fuego vigente.

Representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y mediadores internacionales supervisan la tercera ronda de discusiones en la capital italiana para estabilizar las fronteras del Medio Oriente. El avance del diálogo en Europa resulta determinante para contener la apertura de un nuevo frente bélico abierto, mientras los precios globales del petróleo registran ligeras alzas debido a la incertidumbre operativa en las rutas marítimas del Golfo Pérsico y el Mar Rojo.