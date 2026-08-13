Ucrania está en crisis: piden misiles Patriot porque les queda el 1% del necesario para su defensa

En medio de una oleada de ataques contra Kiev y otras ciudades del país, el presidente de Ucrania, Volodímr Zelenski, reveló en entrevista con CNN que sus fuerzas armadas cuentan con apenas el 1% de los misiles interceptores que necesitan para defender el territorio nacional. El mandatario ucraniano aseguró que si Estados Unidos les vende el 5% de su reserva de sistemas Patriot, Ucrania lograría proteger a la población durante el próximo invierno; mientras que con un 10% podrían neutralizar la totalidad de los misiles balísticos lanzados por Rusia.

La advertencia de Zelenski llega en un momento de crisis para su país: durante 2026, las fuerzas ucranianas han dispuesto de 2.5 veces menos interceptores que en 2025, al tiempo que Moscú ha duplicado su producción y despliegue mensual de proyectiles balísticos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado mes de julio se convirtió en el período más mortífero para los civiles ucranianos desde los primeros meses de la invasión en 2022.

Ukrainian President Zelensky pleaded for at least 5% of US Patriot interceptors in an interview with @npwcnn.



"This year we have two and a half times less interceptors than we had in 2025,” he said. “Russia has two times more ballistic missiles per month than they had before.” pic.twitter.com/7v9pH8tBhy — CNN International PR (@cnnipr) August 13, 2026

Hay escasez global de misiles por la guerra en Irán

La disponibilidad de sistemas Patriot a nivel internacional se ha visto severamente limitada debido a las necesidades operativas de Estados Unidos y sus aliados en la región del Golfo Pérsico, donde se han utilizado docenas de interceptores para neutralizar ataques de drones y misiles vinculados al conflicto con Irán. Esta escasez global ha dejado a varias ciudades ucranianas vulnerables ante los bombardeos nocturnos de las tropas rusas.

Ante este escenario, Zelenski explicó que mantiene intensas gestiones diplomáticas para conseguir suministros de defensa aérea, incluyendo negociaciones privadas y contacto directo con la administración de Donald Trump. Aunque en la reciente cumbre de la NATO en Ankara se planteó la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar sus propios interceptores Patriot —con visitas de fabricantes estadounidenses a Kiev—, el proyecto aún no se ha concretado y el gobierno ucraniano espera una respuesta clara de Washington.

Ucrania, el plan de paz y los riesgos para Europa de Este

Durante la entrevista, el presidente ucraniano rechazó la posibilidad de ceder los territorios restantes de la región del Donbás exigidos por Moscú, argumentando que cualquier acuerdo de paz debe incluir garantías de seguridad firmes. Zelenski advirtió que conceder terreno a Vladimir Putin sin salvaguardias reales solo le dará tiempo al Kremlin para reorganizar sus tropas y lanzar una nueva invasión en el futuro.

Asimismo, el líder ucraniano coincidió con los informes de inteligencia occidental que señalan que el presidente ruso podría buscar escalar el conflicto hacia otros países de Europa del Este, en particular los países bálticos integrantes de la NATO. Para Zelensky, la falta de una victoria rápida en Ucrania podría impulsar a Moscú a buscar un objetivo más pequeño para justificar ante su población el costo de la guerra.