Reportan muertos: Dron de Rusia ataca a tren con más de 300 pasajeros en Ucrania

Un día más de agresiones entre Rusia y Ucrania con un nuevo ataque de un dron cargado de explosivos, esta vez contra un tren que llevaba cientos de pasajeros a bordo.

No es la primera vez que las fuerzas armadas rusas emplean drones para atacar a la población de su vecino país, de hecho, esta guerra fue uno de los primeros conflictos donde se usó este tipo de tecnología.

¿Cómo fue el ataque a un tren de pasajeros en Ucrania?

Los primeros reportes indican que un tren con 340 pasajeros a bordo transitaba en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, cuando fue atacado por un dron ruso.

El jefe de Ukrzaliznytsia, la compañía que operaba el tren, mencionó que recibieron la alerta de un objeto sobrevolando la zona, por lo que detuvieron la marcha e iniciaron la evacuación de los ocupantes.

13-VIII-26. En Odesa, un dron 🇷🇺 atacó por 2a vez en el día un tren de pasajeros.

En el video se muestra el impacto en el tren Odesa-Dnipro esta mañana, que dejó dos muertos @conucrania @UKRinMEX @Cheetos256 pic.twitter.com/Hxoo2rFzjJ — Mexicanos con Ucrania (@MexConUcrania) August 13, 2026

Sin embargo, no tuvieron el tiempo suficiente para completar la maniobra, por lo que el dron se estrelló contra la unidad, dejando un saldo de dos personas muertas: el maquinista y su ayudante.

Hasta el momento no se han reportado el fallecimiento de alguno de los viajeros, quienes fueron trasladados en autobuses hasta la ciudad de Odesa con apoyo de la la Policía Municipal y el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS).

Volodímir Zelenski rinde homenaje a los ucranianos muertos en la guerra

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, usó sus redes sociales para compartir varias fotografías y un mensaje donde menciona que viajó a la región de Ivano-Frankivsk para rendir homenaje a los soldados ucranianos que han perdido la vida en la guerra contra Rusia.

“Mi eterno honor y gratitud a todos los que defendieron Ucrania y dieron su vida en esta lucha. Que la memoria de nuestros guerreros caídos sea bendecida. Y mi gratitud también a quienes crean espacios conmemorativos para nuestros héroes, donde los ucranianos pueden venir y simplemente decir: Gracias. Es muy importante que haya más de estos espacios. Todo aquel que dio su vida para que otros pudieran vivir en paz merece esto”, escribió en su cuenta de X.

