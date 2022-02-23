“Es inminente el ataque de Rusia a Ucrania”: Pentágono

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) aseguró este miércoles que es inminente un ataque de Rusia contra Ucrania, pues su Ejército está en posición de combate.

El Pentágono añadió que el 80 por ciento de las tropas rusas y las fuerzas separatistas ya se encuentran en Ucrania o cerca del país ex soviético, listas para el combate.

“Están listos para partir ahora si reciben la orden de hacerlo”, dijo un alto funcionario del Departamento de Defensa, quien aseguró que el Ejército de Rusia cuenta con más de 190 mil elementos, listos para recibir la orden del presidente Vladimir Putin y entrar a Ucrania.

El funcionario del Pentágono dijo que el Ejército de Rusia se preparó durante varios meses para un ataque a gran escala, y ahora están en posición para llevarlo a cabo. Detalló que Rusia podría utilizar ataques aéreos, fuerzas especiales, asalto terrestre, lo que podría iniciar en cualquier momento.

También la OTAN y la Unión Europea confirmaron que las fuerzas rusas comenzaron a avanzar hacia el este de Ucrania, después de que Putin obtuvo luz verde para mover su Ejército al extranjero, bajo el argumento de hacer labores de “mantenimiento de la paz”.

Pentágono pide a Rusia evitar una guerra

El pasado martes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin envió un mensaje al presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde le dijo que aún puede evitar una guerra.

“El señor Putin aún puede evitar una guerra de elección trágica y en toda regla”, dijo Austin a Kuleba, y agregó: “Seguiremos trabajando estrechamente con usted”. Austin reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar a Ucrania, al mismo tiempo enfatizó que existe un rumbo diplomático para evitar el conflicto.

Por su parte, Dmytro Kuleba, ministro de relaciones Exteriores de Ucrania dijo: "Mi mensaje es simple: una Ucrania fuerte es la mejor disuasión de Rusia".

