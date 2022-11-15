Reportan un ataque ruso en Kiev y otras ciudades de Ucrania

Este 15 de noviembre se reportó un ataque ruso en la capital de Ucrania, Kiev, donde el bombardeo de misiles dejó daño en al menos tres edificios residenciales; también se produjeron en otras ciudades del país.

Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, dio a conocer en Telegram que se estaba produciendo un ataque a la capital, lo que dañó inmuebles en el distrito de Pecherskyi.

Se reporta ataque ruso en #Kiev, capital de #Ucrania; se incendió un edificio residencial.



Los bomberos acudieron al sitio para controlar el fuego. pic.twitter.com/AzaC3PK2GT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2022

“Varios misiles fueron derribados por la defensa aérea sobre Kiev. Médicos y rescatistas en la escena de los golpes”, escribió el alcalde.

Por su parte, Ihor Terekhov, alcalde de Járkov, explicó que el ataque ruso dañó infraestructura, lo que generó problemas con el suministro de energía. Además, el transporte eléctrico quedó parado.

“Los ingenieros eléctricos y los servicios públicos están haciendo todo lo posible para normalizar la vida en Járkov lo antes posible”, señaló Terekhov en Telegram.

Ataque ruso a Kiev sería una respuesta al discurso de Zelensky

Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial de Ucrania, aseguró que el ataque ruso a Kiev y otras ciudades fue una respuesta al “poderoso discurso” que ofreció Volodimir Zelensky de manera virtual, durante la cumbre del G20.

“¿Alguien piensa seriamente que el Kremlin realmente quiere la paz? Quiere obediencia”, sentenció Yermak en su cuenta de Twitter.

Russia responds to @ZelenskyyUa's powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 15, 2022

Antes de los bombardeos, el presidente de Ucrania hizo una aparición virtual en el G20 para compartir 10 propuestas que buscan garantizar la paz en ese país, y que deberían contar con el apoyo de otras naciones.

