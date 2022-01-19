Pakistán condena a muerte a mujer musulmana por mensajes blasfemos

Pakistán acusó a una mujer musulmana de enviar textos blasfemos y caricaturas del profeta Mahoma a través de WhatsApp, por lo que la corte del país la condenó a muerte.

El país asiático castiga duramente cualquier acto que considere un ataque contra su religión, sin embargo, hasta ahora no se ha aplicado la pena de muerte por un caso de blasfemia y caricaturizar a Mahoma.

La mujer de 26 años de edad, identificada como Aneeqa Ateeq, fue detenida en mayo de 2020, bajo los cargos de compartir “material blasfemo” vía WhatsApp, según informó en ese momento la corte de Pakistán.

De acuerdo con medios locales, la mujer envió el material a un amigo, quien le pidió deshacerse de las caricaturas de Mahoma, las cuales están prohibidas en Pakistán, sin embargo, la acusada siguió reenviando el material prohibido. Tras ello, la corte de Rawalpindi ordenó que la mujer musulmana “fuera colgada del cuello hasta su muerte”.

Otras penas de muerte en Pakistán por blasfemia

En Pakistán, más de 80 personas están encarceladas acusadas de blasfemia ante la corte del país. La mitad de ellos enfrentan condenas como cadena perpetua o pena de muerte, pues meterse con la religión del país es considerado uno de los peores delitos.

De los últimos casos más sonados se encuentra el de un capataz originario de Sri Lanka, quien trabajaba en Pakistán y fue linchado por un grupo de personas que los acusaron de blasfemia.

También el de un niño de ocho años recibió una condena de pena de muerte en 2021, también acusado de blasfemia, luego de orinar en la piso de la biblioteca de una escuela musulmana. Sin embargo, Amnistía Internacional se involucró para pedir la absolución del menor.

Y después de que el niño fue puesto en libertad, cientos de personas musulmanas asaltaron un templo hindú, como protesta por “la falta a su religión”.

