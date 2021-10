Familiares condenan ataque suicida en mezquita de Kunduz, Afganistán

Los familiares de las víctimas del atentado suicida en una mezquita de la ciudad de Kunduz, en el norte de Afganistán, condenaron a los terroristas por atacar a civiles.

La explosión ocurrió el viernes en el interior de una mezquita chiíta musulmana en la capital de la provincia de Kunduz, cuando los fieles ofrecían oraciones. El ataque dejó decenas de muertos y más de 100 heridos. El grupo ISIS-K se atribuyó la responsabilidad de la explosión.

Ghulam Reza Ahmadi, testigo de la explosión y familiar de las víctimas, relató el atentado suicida y las escenas posteriores a la explosión.

“Cuando el predicador comenzó la oración, se produjo una explosión masiva y todos cayeron por todas partes dentro de la mezquita. Muchos fueron martirizados, decenas de ellos heridos, y algunos de ellos no eran identificables porque la llama de los explosivos les había quemado la cara. Las víctimas gritaban para sacarlos del lugar. Mis dos hermanos y yo estábamos dentro de la mezquita, recogiendo a nuestros mártires cuyos rostros estaban completamente quemados. Todos llevaban a sus mártires afuera a la calle. Fue un incidente muy espantoso”, dijo.

Abas Nabil, un familiar de las víctimas, condenó a los grupos terroristas por atacar a civiles que nunca habían participado en actividades políticas.





“En esta explosión perdimos al tipo de personas que realmente eran buenos en sus respectivos campos. Eran el tipo de personas que no estaban involucradas en la dinámica política del país. Estaban dedicando su tiempo a sus estudios y educación. No sé por qué estos grupos, grupos terroristas, o cualquier otro grupo que puedan ser, realizan tales actos. Es lamentable decir que yo, como joven y como alguien que perdió los miembros de su familia, no sé por qué tales grupos realizan tales actos”, dijo.

Los hospitales locales han hecho todo lo posible para garantizar un tratamiento adecuado para los heridos, algunos de los cuales ya han sido dados de alta de los hospitales, según Mohammad Naim Mangal, jefe del Hospital del Distrito de Kunduz.

“Suspendimos las actividades rutinarias como medicina general, cirugía y otras cuyos recursos para dedicamos a las víctimas de la explosión, y pudimos controlar la situación. No hemos perdido a ninguno de los 47 heridos que recibimos tras la explosión. Tales eventos se consideran incontrolables cuando los pacientes heridos pierden la vida en ellos. El hecho de que todos los pacientes vivos que recibimos aquí estén curados, sean atendidos y hayan recibido los servicios del hospital, algunos de los cuales vieron dados de alta, es un trabajo bien hecho”, dijo.

Ataque terrorista en mezquita de Kunduz

El ataque suicida a una mezquita en Kunduz ocurrió el viernes 8 de octubre. El saldo es de 46 personas muertas y más de 140 heridos, según la agencia de noticias estatal Bakhtar.

Las imágenes de video mostraron cuerpos rodeados de escombros dentro de la mezquita que es utilizada por personas de la minoría musulmana chiíta.

ISIS-K no se atribuyó la responsabilidad de inmediato. La explosión sigue a varios ataques, incluido uno en una mezquita en Kabul, en las últimas semanas, algunos de los cuales si han sido reclamados por militantes musulmanes sunitas del Estado Islámico.

Los ataques han subrayado los desafíos de seguridad para el Talibán, que se apoderó del país en agosto y desde entonces han llevado a cabo operaciones contra células del Estado Islámico en Kabul.

“Esta tarde, se produjo una explosión en una mezquita de nuestros compatriotas chiítas ... como resultado de lo cual varios de nuestros compatriotas fueron martirizados y heridos”, dijo en Twitter el portavoz talibán Zabihullah Mujahid.

