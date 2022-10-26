Ataque terrorista al santuario de Irán, dejó 15 muertos

Al menos 15 muertos y 10 heridos dejó un ataque terrorista en el santuario Shah Cheragh, el segundo lugar más sagrado de Irán, ubicado en la ciudad de Shiraz, informó la agencia de noticias estatal Irna.

De acuerdo con los primeros reportes, tres hombres armados ingresaron al santuario y atacaron a las personas que se encontraban ahí. La agencia detalló que los terroristas atacaron como “terroristas takfiri”, refiriéndose a los extremistas musulmanes sunitas, que en el pasado han atacado a los chiita.

La policía de Irán informó que dos de los hombres armados fueron arrestados y el tercero se dio a la fuga. Algunos medios refirieron que los atacantes eran extranjeros.

Cab recordar que en abril pasado un asaltante mató a puñaladas a dos clérigos en el santuario Imam Reza, el sitio chiíta más venerado del país, en la ciudad nororiental de Mashhad.

Ataque terrorista en medio de protestas en Irán

El ataque terrorista de este miércoles ocurrió en medio de una serie de protestas por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, quien presuntamente murió a manos de la policía de la moral cuando la arrestaron por no portar adecuadamente el hiyab.

El ataque coincidió con los 40 días después de la muerte de Mahsa Amini, en la ciudad Kurda, Saez, donde se realizó un procesión que se vio envuelta en disturbios y enfrentamientos violentos con la policía.

No obstante, las autoridades indicaron que el ataque terrorista en el santuario no está relacionado con las protestas por la muerte de Mahsa Amini, y ya investigan las causas del atentado.

