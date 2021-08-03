Ataúd cae de carroza en medio de carretera en Argentina

Un ataúd con un cuerpo cayó en medio de una carretera en Argentina y provocó que la escena insólita se viralizara en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en Neuquén, provincia de Argentina, durante la tarde del domingo, a la mitad de la ruta 22, a la altura del kilómetro 30 de la carretera.

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Medios de Argentina reportaron que el ataúd salió de las puertas traseras del vehículo que lo transportaba, cuando se dirigía de la ciudad de Plottier hasta la de Picún Leufú.

Primeras versiones indican que una maniobra de la carroza provocó que se desprendieron los agarres del ataúd y empujaron la puerta trasera por donde salió el cuerpo y la caja.

Policía de provincia de Argentina retira ataúd que cayó en carretera

La policía de Neuquén acudió a la carretera donde quedó el ataúd para detener el tránsito y volver a colocar la caja en el vehículo para terminar su traslado.

De acuerdo con la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier (Coope) de Argentina, entidad que estuvo a cargo del traslado del ataúd, el conductor de la carroza declaró que las malas condiciones de la carretera provocaron que el féretro saliera por las puertas y quedara en medio del asfalto, ante los ojos atónitos de automovilistas y otros testigos.

Fue un accidente. Dado al estado del camino y un badén, el propio ataúd provocó que se desprendiera y el peso hizo que se abriera la puerta neumática de la carroza.

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Luego del incidente con el ataúd, el presidente de la Coope, Sergio Soto, ofreció disculpas a la familia del fallecido que iba en el féretro.

Incluso, indicó que durante las próximas horas la familia acudirá a las instalaciones de la ciudad de Plottier en donde se le ofrecerá una disculpa de manera presencial por lo sucedido con el ataúd que transportaba el cuerpo de un hombre que murió por Covid-19.

La lúgubre escena del ataúd en la carretera no solo horrorizó a testigos, sino también a empleados que hacían el traslado del cuerpo, ya que medios de Argentina indicaron que quedaron en estado de shock, incluso, prevén que soliciten un cambio de área.

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