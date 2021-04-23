VIDEO: Familia de fallecido por Covid-19 abre a la fuerza ataúd

Una familia de Barranquilla, Colombia, protagonizó un episodio que fue mostrado en redes sociales, cuando violentaron un carro fúnebre para abrir un ataúd y comprobar que la persona fallecida a causa de Covid-19 era su familiar, pues no deseaban enterrar a un desconocido.

Los hechos ocurrieron frente al Cementerio Universal del Atlántico, uno de los departamentos del país latinoamericano, donde se encontraba la carroza fúnebre para ingresar al lugar y enterrar al fallecido.

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En ese momento, un grupo de personas detuvieron el vehículo y a pesar de las recomendaciones sobre no abrir los féretros cuando la víctima murió a causa de Covid-19, los familiares entraron a la cabina de la carroza y a la fuerza, abrieron el ataúd.

Una de las mujeres que aparece en el video lloraba y le pedía a una de sus familiares que lo abriera. “Ábrelo, dale, por favor, ábrelo”.

Cuando lograron abrirlo, se observó un cuerpo envuelto en una bolsa blanca de plástico, la cual utilizan las funerarios para envolver los cadáveres, a fin de evitar contagios entre los trabajadores y familiares.

De acuerdo con medios internacionales, los familiares tenían muchas dudas de que la persona que iban a enterrar era de su familia, por eso se atrevieron a realizar este acto y correr el riesgo de contagiarse.

Esto sucede en Barranquilla frente al Cementerio Universal. Familiares destapan un cajón para ver a su ser querido. Es una situación de dolor pero también de riesgo por el Covid 19. Nada pudieron hacer los q trabajan en la funeraria ⁦@alcaldiabquilla⁩ pic.twitter.com/yRwrAMfV9Y — Miriam Peña (@MiryamPenadeCor) April 21, 2021

Cementerio demandará a familia por violar protocolos de bioseguridad

El video fue grabado por una de las trabajadoras de la funeraria, quien declaró que las personas reunidas afuera del cementerio estaban golpeando los carros porque ellos querían ver a sus seres queridos para asegurarse que dentro de los ataúdes no iban personas desconocidas.

“Esto es lo que pasa aquí en Barranquilla, la gente quiere maltratar a los funerarios porque no nos dejan destapar los cuerpos. La gente agresiva peleando, golpeando los carros, golpeándose a nosotros porque estamos cumpliendo con nuestro deber”, declaró la empleada.

Luis Dajud, gerente del cementerio, explicó a medios internacionales que cuando la víctima muere por Covid-19, hay protocolos muy claros que se deben seguir, entre ellos, no manipular los cadáveres.

“En el video se ven imágenes de intolerancia de la comunidad hacia el sector funerario. Nosotros nos regimos a un estricto protocolo y no podemos manipular los cadáveres, en este caso se violaron todos los protocolos de bioseguridad y vamos a denunciar ante las autoridades competentes”, aseguró Luis Dajud.

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