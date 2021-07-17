Hallan restos de mujer que “dio a luz” en ataúd después de morir

Arqueólogos de la Universidad de Oulu, encontraron en una localidad al sur de Finlandia un ataúd con los restos de una mujer que "dio a luz" después de morir.

Los restos fueron hallados en la localidad de Vihti dentro de un ataúd que se encontraba al interior de una capilla que data de 1785. En el lugar, los arqueólogos encontraron indicios de la realización de varios entierros, los cuales podrían haber ocurrido hasta 1829.

La mayoría de los restos estaban momificados, de ellos, tres pertenecían a hombres, unos a una anciana, tres a mujeres adultas y otro más a una joven.

Sin embargo, la sorpresa que se llevaron los arqueólogos fue que una de las mujeres adultas tenía un cráneo de un feto sobresaliendo del canal de parto de su cavidad pélvica.

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Mujer "dio a luz" en ataúd pocos días después de morir

Los investigadores concluyeron que la mujer “dio a luz” pocos días después de haber fallecido, pues tuvo una expulsión del embrión debido a la descomposición natural del cuerpo al morir; lo cual también ocurrió debido al efecto de los gases generados en la cavidad abdominal de la difunta.

Con las muestras que recopilaron los arqueólogos, concluyeron que la mujer murió entre los primeros tres meses del embarazo, por lo que el "parto" fue determinado como una “extrusión fetal parcial post mortem”.

|Crédito: International Journal of Osteoarchaeology

La mujer se llamaba Charlotta Björnram, tenía 24 años de edad y falleció por una inflamación el 23 de octubre de 1808, de acuerdo con la información que hallaron en los registros eclesiásticos.

Además del ataúd de la mujer, los investigadores encontraron otros ocho y los restos de una persona más, según el informe que publicaron en la Revista Internacional de Osteoaqueología, el cual estuvo encabezado por la arqueóloga finlandesa Tiina Väre.

La investigación fue realizada en 2020; sin embargo, se dio a conocer recientemente.

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