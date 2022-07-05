Atentado deja muertos y heridos a cascos azules de la ONU en Malí

Al menos dos Cascos Azules (de nacionalidad egipcia) de la ONU murieron y cinco resultaron gravemente heridos luego que un convoy logístico golpeó un artefacto explosivo improvisado en un atentado en el norte de Malí, según informó MINUSMA, Misión de Estabilización Integrada Multidimensional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El incidente, investigado como un atentado, tuvo lugar durante la mañana de este martes (5 de julio de 2022), en una carretera que se extiende entre el pueblo de Tessalit y la ciudad de Gao, señaló MINUSMA, a través de un comunicado.

Stephane Dujarric, portavoz Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmó la noticia del atentado, durante su sesión informativa de este martes.

Dujarric señaló que: "Tristes noticias provenientes de Malí, donde un vehículo blindado de un convoy logístico de la ONU chocó contra una mina y el Tessalitl", el vocero de la ONU agregó que: "Dos pacificadores murieron a causa de sus heridas y otros cinco resultaron gravemente heridos como resultado de este ataque".

Incidente de mina mortal en el norte de Malí: MINUSMA

Cabe señalar que la inseguridad ha crecido Malí, país de África occidental, desde que insurgentes islamistas, quienes desde hace una década se arraigaron en su árido norte, intensificaron los ataques y se apoderaron del territorio.

Los militantes, algunos con vínculos con la red terrorista Al Qaeda y el Estado Islámico, han cobrado impulso a pesar de la presencia de tropas extranjeras y fuerzas de paz (Cascos Azules) de la ONU. El conflicto ha matado a miles, además de que ha desplazado a millones en toda la región del Sahel al sur del Sahara.

Actualmente, la Misión de Estabilización Integrada Multidimensional de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), tiene alrededor de 12 mil 200 militares desplegados en el país.

Cabe señalar que al menos 174 Cascos Azules han muerto en actos hostiles y más de 420 han resultado heridos desde agosto del años 2013, según MINUSMA.

Mali vows to defy U.N. call to allow peacekeepers to investigate abuses https://t.co/Fju67AHFOs pic.twitter.com/4Y7eIXb67S — Reuters Africa (@ReutersAfrica) June 30, 2022

¿Cómo funcionan los cascos azules de la ONU?

Los Cascos Azules o Fuerzas de mantenimiento de la Paz de la ONU tienen la misión de: Supervisar el cumplimiento del alto el fuego. Desarmar e inmovilizar a los combatientes. Proteger a la población civil (dando medicinas y alimento a la población más pobre). Los Cascos Azules de la ONU protegen a la población frente a amenazas y facilitan el surgimiento de un entorno seguro.