Capturan en Estambul a último líder de ISIS: Abu al Hasan al Qurashi

Abu al Hasan al Qurashi, líder de ISIS, el grupo terrorista del Estado Islámico, fue detenido en la ciudad de Estambul, Turquía, según medios locales.

La detención ocurrió la semana pasada, durante una operación internacional que presuntamente se preparó en secreto, sobre la cual se darán más detalles en los próximos días, por parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

El líder de ISIS estuvo vigilado por varios días, hasta que un equipo de agentes antiterroristas realizó la detención en Estambul, en la casa donde se alojaba Abu al Hasan al Qurashi. Además, obtuvieron información importante sobre el grupo terrorista.

Durante su captura, el líder del Estado Islámico no opuso resistencia y se presume que actualmente se enfrentaría a un interrogatorio por parte de los servicios de inteligencia de Turquía.

Detienen al nuevo líder del Estado Islámico (EI), Abu al Hasan al Qurashi, en una operación internacional en #Estambul, #Turquía. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2022

En condición de anonimato, funcionarios turcos aseguraron que las fuerzas de seguridad del país capturaron al último líder de ISIS, en una redada en Estamul en la que presuntamente no se realizaron disparos.

Captura ocurre a pocos meses de que ISIS eligió nuevo líder

En marzo de este año, Abu al Hasan al Qurashi se convirtió en líder de ISIS después de que Estados Unidos (EU) abatiera a su dirigente, identificado como Abu Ibrahim al-Hashimi al Qurayshi.

Hace unos meses, un equipo de Fuerzas Especiales de EU lanzó una ofensiva contra yihadistas en Siria, operación antiterrorista que fue calificada como exitosa y en la que fue ejecutado el antecesor de Abu al Hasan al Qurashi.

Aunque no se sabía poco de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, cuyo nombre real sería Amir Muhammad Sa’id Abdal Rahman al-Mawla, era un veterano en la lucha contra las naciones occidentales, comandante con educación religiosa y experiencia en el campo de batalla.

Fue descrito por el grupo Estado Islámico como “el erudito, el trabajador, el adorador”, una “figura prominente en la yihad”, y un “emir de la guerra”.

Luego de la ofensiva estadounidense en Siria, el portavoz de ISIS dio a conocer en una grabación de audio que el grupo le “juró lealtad” a Abu al Hasan al Qurashi, “como emir sobre los creyentes y el califa de los musulmanes”.

