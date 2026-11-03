¡Tragedia en Chalco! Auto embiste a personas durante desfile de Día de Muertos en Edomex: VIDEO

Un atropellamiento masivo dejó al menos 10 personas lesionadas en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo, municipio de Chalco, Estado de México (Edomex), durante la noche de este lunes 2 de noviembre.

Primeros reportes indican que un vehículo arrolló a varias personas que se encontraban disfrutando de un evento conocido como "Las Marotas Fresilocas 2026", parte de la celebración tradicional de Día de Muertos.

Equipos de emergencia atienden a las víctimas en el lugar, mientras se realiza un operativo para localizar al presunto responsable, que de acuerdo a reportes vecinales, conducía un auto azul.

#AlMomento | Atropellamiento masivo en Chalco. Un sujeto embistió con su auto a personas que participaban en un desfile por Día de Muertos en Cuautzingo, #Edomex De forma preliminar, se reportan 10 heridos. Equipos de emergencia atienden a las víctimas, mientras la policía busca al responsable. Los detalles en #Hechos con @Javier_Alatorre https://t.co/JgiZNT1k82 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026

Atropellan a varias personas durante desfile de Día de Muertos en Edomex

Información preliminar señala que varias personas fueron arrolladas por un vehículo que, al parecer, circulaba sin control en medio del desfile.

Hasta el momento, el gobierno de Chalco no se ha pronunciado sobre este accidente, pero testigos señalan que el incidente ocurrió de manera repentina y ante la mirada de las familias que se encontraban en el lugar.

El percance dejó al menos tres personas lesionadas, entre ellos un adolescente. Pero hay versiones que también hablan de 10 personas lesionadas; aunque se desconoce su estado de salud.

Tras lo ocurrido, paramédicos y cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar para atender a las personas lesionadas y realizar las labores correspondientes.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, el vehículo involucrado sería un Suzuki Swift de color azul, con placas de circulación MKC-465-D, donde el conductor se dio a la fuga, a pesar de que las personas intentaron detenerlo.