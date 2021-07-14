Filtran audios de Florentino Pérez insultando a Cristiano Ronaldo

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de nuevo se vio envuelto en polémica, luego de que el diario español El Confidencial filtró audios en los que el directivo madridista arremetió contra Cristiano Ronaldo, el defensor Fábio Coentrao y el ex entrenador merengue José Mourinho.

Por si fuera poco, otra víctima de los ataques del directivo es Vicente del Bosque, quien fuera el entrenador del Real Madrid en la llamada era de los "Galácticos" y que posteriormente llevó a España a ganar el Mundial de Sudáfrica 2010.

De acuerdo con el medio español, estos audios fueron captados en octubre del 2012, cuando el Real Madrid vivía bajo la sombra del considerado mejor Barcelona de la historia, en ese entonces dirigido por Tito Vilanova.

De acuerdo con las filtraciones del diario, Florentino Pérez se refirió a Cristiano Ronaldo como "un tío imbécil" y "un enfermo".

Cristiano Ronaldo está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que el tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial ¿Por qué crees que haría esa tontería?”

El presidente del Real Madrid no solamente arremetió contra CR7, sino que también atacó a todos los portugueses que en aquel entonces jugaban para el club, incluido el representante del futbolista, Jorge Mendes.

En uno de los audios filtrados, Florentino Pérez se quejó de la actitud del representante, afirmando que parecía no tener ninguna autoridad sobre Cristiano Ronaldo y José Mourinho, su otro cliente, añadiendo que Mendes permitía que el futbolista y el entrenador "lo pisotearan con sus egos".

No es que Coentrao no quiera jugar... Bueno, es un poquito subnormal. Conduce sin carnet, dicho eso, le ha agobiado la presión y eso es de estar enfermo”.

Vicente del Bosque fue la última de las víctimas en los audios filtrados por El Confidencial. Florentino Pérez reclamó que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 "no sabe entrenar ni sabe de tácticas", además de que no pudo controlar un vestidor plagado de estrellas como David Beckham, Figo y Roberto Carlos.

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Florentino Pérez insultó a ídolos merengues

Los audios en los que Florentino Pérez arremetió contra Cristiano Ronaldo, Fábio Coentrao, Vicente del Bosque y José Mourinho forman parte de la segunda ronda de filtraciones hecha por El Confidencial.

Apenas este martes, el diario reveló audios en los que el directivo blanco se refirió a Iker Casillas y Raúl González, dos de los grandes ídolos del Real Madrid, como dos grandes estafas en la historia del club. Estos primeros audios datan de 2006, cuando Pérez dejó la presidencia del club.

Por ahora, ni el club ni Florentino Pérez se han pronunciado al respecto. Hace apenas un par de meses, el presidente merengue estuvo envuelto en polémica por la creación de la Superliga Europea, un proyecto que buscaba competir con la Champions League ofreciendo mayores ganancias a los clubes.

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