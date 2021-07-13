Reportan aumento de violencia doméstica en Inglaterra con Eurocopa

El final de la Eurocopa pudo traer consigo una sensación de alivio para miles de mujeres que sufrieron un aumento en la violencia doméstica durante los partidos que disputó Inglaterra.

De acuerdo con datos del Centro Nacional contra la Violencia Doméstica del Reino Unido (NCDV), las denuncias por este tipo de ataques aumentan en un 26 por ciento cuando juega la selección inglesa de futbol.

Asimismo, la cifra aumenta hasta el 36 por ciento cuando el equipo inglés sufre una derrota y los partidos de la Eurocopa no fueron la excepción.

Not everyone is looking forward to the match tonight...

Instances of domestic abuse increase 26% when England play and 38% if they lose. #DomesticAbuse #DomesticViolence #EURO2020 pic.twitter.com/M6uqqyg1Du — NCDV - National Centre For Domestic Violence (@NCDV_Official) July 11, 2021

Como muestra de estos lamentables hechos, decenas de mujeres en redes sociales ofrecieron su casa como refugio; además, ofrecieron transporte para las que se encontraban en situaciones de riesgo por la final que Inglaterra perdió ante Italia.

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Alcohol, un factor de riesgo que aumenta la violencia doméstica

De acuerdo con un estudio del London School of Economics, esta situación se incrementa por el consumo de alcohol durante los partidos de la selección de Inglaterra, pues el consumo comienza desde horas previas al partido, continúa durante el mismo y muchas veces, se prolonga hasta después de este.

El NCDV alertó que con el arranque de la Eurocopa 2020, el pasado 11 de junio, se registraron hasta 400 órdenes judiciales más por denuncias de violencia doméstica, en comparación con las cinco semanas previas al torneo.

Además de las denuncias por violencia doméstica, los aficionados ingleses también estuvieron en el ojo del huracán por conductas violentas y comportamientos racistas en la Eurocopa.

Tan solo en el duelo de semifinales contra Dinamarca, la UEFA abrió una investigación para Inglaterra luego de que aficionados usaran una luz láser contra el arquero danés antes de un penal decisivo.

Tras la derrota en la final, los aficionados ingleses también protagonizaron ataques racistas contra jugadores de su propia selección, como Jadon Sancho, Marcus Rashford y Bukayo Saka, quienes fallaron sus disparos en la tanda de penales, situación que le dio el campeonato a Italia.

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