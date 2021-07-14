Camas anti sexo, la propuesta de descanso para atletas de Tokyo 2020

Los juegos olímpicos de Tokyo 2020 comenzarán el viernes 23 de julio y entre los detalles que han llamado la atención están las encuentran las camas anti sexo, colocadas en la villa donde se alojarán los atletas que competirán por las medallas de esta justa deportiva.

En la villa olímpica donde van a descansar los deportistas serán colocadas las camas reciclables, las cuales se pueden romperse si alguien realiza movimientos bruscos o saltos sobre ellas.

Te puede interesar: Jill Biden encabezará la delegación olímpica de EUA en Tokyo 2020

Estos objetos están fabricados con cartón para que puedan ser reutilizados y podría tratarse de una medida para evitar encuentros sexuales en Tokyo 2020, en un escenario en el que el mundo lucha para frenar el avance de la pandemia de Covid-19, con la implementación de medidas de distanciamiento.

Takashi Kitajima, director general de la villa olímpica, detalló que las camas anti sexo pueden aguantar hasta 200 kilos de peso, pese a que están hechas con un cartón.

Unas 18 mil camas de este tipo se instalarán en dicho complejo, donde los atletas estarán reunidos para descansar. Al finalizar los juegos olímpicos, las camas se transformarán en productos de papelería y los colchones en objetos de plástico.

“El comité organizador pensó en objetos reciclables, y la cama fue una de las ideas”, detalló Kitajima. Esta es la primera ocasión en que se brindará descanso a los atletas con mobiliario que podrá tener un segundo uso.

Las camas anti sexo para Tokyo 2020 son una creación de Airweave Inc., un patrocinador olímpico local que hizo pruebas para garantizar la resistencia de este mobiliario.

“Realizamos pruebas con pesas encima de las camas. Mientras estén sólo dos personas sobre ellas, deberían ser lo suficientemente fuertes para soportar la carga”, dijo un portavoz del fabricante a medios internacionales.

Deportistas de Tokyo 2020 tampoco recibirán preservativos durante los olímpicos

|Reuters

Otra medida que aplicará el Comité Olímpico Internacional consiste en no repartir preservativos entre los atletas, para evitar encuentros sexuales que lleven a un aumento de contagios de Covid-19.

De acuerdo con Reuters, para los juegos olímpicos de Tokyo 2020 se cuidaron otros aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente, por medio de los que se buscan reducir las emisiones de carbono que se generan durante los días de competición.

Todas las medallas estarán hechas de metal extraído de productos electrónicos de consumo reciclados, incluidos unos seis millones de teléfonos móviles usados.

Además, la antorcha olímpica está hecha de desechos de aluminio y los podios de desechos plásticos domésticos y marinos reciclados. La electricidad para las competencias provendrá de fuentes renovables.

Los Juegos Olímpicos #Tokio2020 se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. pic.twitter.com/Acz4Zylf4u — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) March 30, 2020

Te puede interesar: Por estado de emergencia, Tokyo 2020 se realizará sin público

