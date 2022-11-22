Aumentan a 268 los muertos por el sismo en Indonesia

Aumentó a 268 el número de muertos por el sismo en Indonesia de magnitud 5.6 que sacudió a la provincia de Java Occidental el pasado lunes; la mayoría de las víctimas son niños debido a que cuando inició el terremoto cientos de los menores se encontraban en la escuela. El terremoto no tenía el potencial de desencadenar un tsunami.

La provincia más poblada de Indonesia registró importantes daños en la ciudad de Cianjur, sepultándo decenas de estructuras por deslizamientos de tierras. Más de 13 mil personas fueron desalojadas, varios inmuebles se derrumbaron y más de 300 edificios públicos fueron dañados.

Los equipos de emergencia continúan buscando a personas que pudieran estar atrapadas entre los escombros de los edificios y casas derrumbadas. Ante tal panorama, las autoridades advirtieron que el número de muertos podía aumentar en los próximos días.

|Reuters

Los cortes de electricidad en algunas áreas, el riesgo de más deslizamientos de tierra y las 145 réplicas del sismo complicaron las esfuerzos de rescate en Indonsia. Los cuerpos de emergencia informaron que aún hay alrededor de 150 personas desaprecidas.

Alrededor de 300 residentes fueron reubicados en un sitio de reasentamiento a unos 20 kilómetros del epicentro.

Un día después del terremoto, los trabajadores de emergencia continúan sacando cuerpos de entre los escombros de los edificios y despejando las áreas bloqueadas por los deslizamientos de tierra.

¿Por qué tiembla tanto en Indonesia?

El sismo, que se produjo a una profundidad de solo 10 kilómetros (6,2 millas) y se sintió con fuerza en la capital, Yakarta, a unos 75 kilómetros de distancia, dañó al menos 2 mil 200 viviendas y desplazó a más de 13 mil personas, dijo la agencia nacional de desastres (BNPB).

Cientos de víctimas fueron tratadas en el estacionamiento de un hospital, algunas bajo una carpa de emergencia. En otras partes de Cianjur, los residentes se apiñaban en esteras en campos abiertos o en tiendas de campaña mientras los edificios a su alrededor habían quedado reducidos casi por completo a escombros

Indonesia se extiende a ambos lados del llamado "Anillo de Fuego del Pacífico", una zona altamente sísmicamente activa, donde diferentes placas en la corteza terrestre se encuentran y crean una gran cantidad de terremotos y volcanes.