¿Subirá el precio del aguacate en México? El impacto tras el frenar los envíos a Estados Unidos
A solo dos días de la suspensión de exportaciones de aguacate a Estados Unidos, se han acumulado más de 300 millones de pérdidas, pero ¿qué pasará con su precio?
Hace unos días, los inspectores que revisan cómo se empaca el aguacate que se envía a Estados Unidos fueron retirados de Michoacán, poniendo en riesgo más de 3 mil toneladas diarias de este producto que era enviado al país vecino, pero ¿qué pasará con el precio de esta fruta?
El retiro de inspectores podría provocar más de 159 millones de pesos en pérdidas por cada día que este fruto no pueda ser enviado a EU.
Apenas se suman dos días de la suspensión de exportaciones de aguacate, y ya se han acumulado pérdidas cercanas a los 310 millones de pesos.
Impacto en el mercado local: ¿qué pasará con el kilo de aguacate en México?
La respuesta es NO. El kilo de aguacate no sufrirá aumento en su precio debido a que al no estarse exportando a Estados Unidos, muchas toneladas de este alimento tendrán que venderse y distribuirse en México.
Es posible que el precio del aguacate se mantenga sin cambios e incluso podría bajar, todo dependerá de cuántos días va a estar suspendida la exportación de este alimento.