Aumentó el número de menores migrantes que cruzan la peligrosa selva del Darién: Unicef

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó sobre el aumento de menores migrantes cruzando la peligrosa selva del Darién, en el límite fronterizo entre Panamá y Colombia, en su ruta hacia Estados Unidos.

De enero a abril, 127,687 migrantes llegaron a Panamá luego de atravesar el llamado "Tapón del Darién", de los cuales 25,431 eran menores de edad, marcando una cifra récord, de acuerdo a datos oficiales de Unicef.

Esta cifra es más de 8 veces mayor que la registrada en el mismo periodo de 2022, cuando llegaron a Darién poco más de 3,000 niños, niñas y adolescentes migrantes. Unicef

Por su parte, la agencia de Naciones Unidas (ONU) aseguró que desde inicio de año han observado un incremento en la cantidad de menores migrantes de 18 años no acompañados que llegan a comunidades de acogida y estaciones temporales de recepción migratoria en la zona fronteriza de Panamá.

"En mayo, el promedio diario de niños, niñas y adolescentes no acompañados y/o separados identificados en Darién osciló entre 5 y 7, superando al final de abril los 300 viajando solos", dijo Unicef.

El año pasado, 248,284 migrantes atravesaron el Darién, de los cuales 16% eran menores de edad, de acuerdo a datos del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá.

Recientemente, el Ministerio de Seguridad del país panameñor alertó por la creciente cifra de migrantes cruzando el Tapón del Darién, lo que supone un golpe a los esfuerzos de Estados Unidos por frenar la migración indocumentada hacia ese país.

De acuerdo con cifras oficiales, el incremento es ocho veces mayor que la registrada en el mismo periodo de 2022. Unicef analizó los datos de enero a abril.|Fabio Cuttica/Thomson Reuters Foundation/Fabio

Expertos han advertido, así como la Unicef, que de continuar la tendencia de viaje de menores migrantes en tránsito por la peligrosa selva del Darién, el año podría registrar hasta 100,000 casos, aunque advierten que el flujo de migrantes en general disminuye en época de lluvia debido a la creciente de los ríos.

El año pasado, detalló Unicef, detectaron que unos 1,067 menores no acompañados y/o separados, procedentes de más de 26 países, cruzaron la selva del Darién, de los cuales el 49% eran venezolanos y 22% ecuatorianos, así como otros 75 casos de menores procedentes de varios países africanos y 25 de Asia.

📍@ConilleGarry, director regional y un equipo de @uniceflac visitaron con #SandieBlanchet representante de @unicefpanama la Comarca #EmberáWounaán y estaciones de recepción migratoria en #Darién, para conocer la situación de las poblaciones más vulnerables. pic.twitter.com/iRLm3oojPX — UNICEF Panamá (@UNICEFPanama) May 31, 2023

ONU, como Unicef, también han analizado la situación de los migrantes en la selva del Darién

Según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, la cantidad de migrantes que han cruzado irregularmente a Panamá tras haberse embarcado en la peligrosa ruta de la Selva del Darién ha alcanzado una cifra récord en 2022, duplicando la del año pasado.

Otras entidades que han emitido alertas por la situación de los migrantes, así como Unicef, es el Gobierno de Panamá. Señalan que casi 250.000 personas han cruzado hacia ese país en 2022, en comparación con las cerca de 133.000 en 2021.

La cantidad de venezolanos que sigue esta ruta aumentó unas 50 veces el año pasado en comparación con 2021, llegando a 150.327. A los nacionales de Venezuela le siguieron en cantidad los ecuatorianos (29.356), los haitianos (22.435), y los cubanos (5.961).

Del total, cerca del 28% eran mujeres y un 72% eran hombres, en tanto que el 16% estaba representando por niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, 36 personas perdieron la vida en la Selva del Darién en 2022.