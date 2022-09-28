En Auschwitz, Schwarzenegger pide luchar contra odio y discriminación

La estrella de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, visitó este miércoles (28 de septiembre de 2020), el emplazamiento del antiguo campo de exterminio nazi alemán de Auschwitz, ubicado en Polonia.

Desde ese emblemático lugar, le dijo un "Hasta la vista baby" al odio y discriminación. Prometió luchar contra el odio y discriminación, además de mantener viva la historia sobre lo que allí ocurrió entre los años de 1940 y 1945.

Cabe señalar que Schwarzenegger, nacido en Austria, de 75 años, es hijo de un miembro del partido nazi que sirvió en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

El exgobernador de California y el presidente de la Fundación del Centro Judío de Auschwitz, Simon Bergson, hijo de supervivientes del Holocausto, destacaron cómo los prejuicios pueden desaparecer en el espacio de una generación.

"Él nació después de la Segunda Guerra Mundial en el seno de esta maravillosa familia judía y yo era hijo de un hombre que luchó en la guerra nazi y fue soldado", señaló la estrella de Hollywood.



Arnold Schwarzeneg, estrella de Hollywood:

Ambos luchamos contra los prejuicios, el odio y discriminación.

The recipient of @AuschwitzJCF Award for Fighting Hatred @Schwarzenegger visited the @AuschwitzMuseum today to honor all the victims of the camp and deepen his knowledge about history that would help him fight against prejudices nowadays. pic.twitter.com/6tt6Nebela — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) September 28, 2022

Schwarzenegger visita Auschwitz donde más de un millón de personas murieron

Cabe señalar que más de 1 millón 100 mil personas, en su mayoría judíos, murieron en las cámaras de gas o por inanición, frío y enfermedad en el campo de exterminio de Auschwitz, ese que los nazis instalaron en la Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial.

Arnold Schwarzenegger, ingresó en el campo por la puerta principal que lleva la frase "Arbeit macht frei", o "El trabajo te hace libre".

A continuación, visitó la exposición del museo conmemorativo de Auschwitz y un crematorio. Posteriormente colocó velas en el "Muro de la Muerte", donde los soldados alemanes fusilaron a muchos reclusos y en un monumento a las víctimas en la sección de Birkenau del campo.

Durante su visita a Auschwitz, Schwarzenegger también se reunió con la superviviente del Holocausto Lidia Maksymowicz, que estuvo presa en el campo cuando tenía tan solo tres años.