Hallan restos de 500 víctimas de los nazis en el Valle de la Muerte

Una fosa común con más de 500 cuerpos fue descubierta en Polonia, en una zona conocida como Valle de la Muerte, ya que en ese punto los nazis habrían cometido diferentes masacres.

El hallazgo fue hecho por un grupo de arqueólogos como parte de una investigación publicada en la revista Antiquity, liderada por Dawid Kobialka de la Academia Polaca de Ciencias.

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Los arqueólogos hicieron ocho excavaciones en diferentes puntos del Valle de la Muerte, localizado en la región de Pomerania, lo que llevó al descubrimiento de la tumba masiva donde habría hasta 500 víctimas de los nazis.

El resultado más importante de este proyecto fue el hallazgo de huesos incinerados, pertenecientes a varias personas que se cree fueron quemadas en una formación de chimenea, en 1945.

Los investigadores determinaron que los restos incinerados estaban esparcidos en la superficie del suelo y que probablemente pertenecían a miembros del movimiento de resistencia polaco.

Esperamos poder contarles a algunas familias lo que les sucedió a sus familiares que, durante décadas, se suponía que habían desaparecido sin dejar rastro en Chojnice en enero de 1945.

Los restos serán analizados mediante muestras de ADN para tratar de identificar a las víctimas, después se volverán a enterrar en el mismo sitio, ya que el Valle de la Muerte se convertirá en un cementerio oficial de guerra.

Nazi war crimes revealed in ‘death valley’



New research from Antiquity spotted in the press 👇https://t.co/JUJWZ2ELNZ — 🅰ntiquity Journal (@AntiquityJ) August 18, 2021

Nazis intentaron ocultar los crímenes cometidos en Polonia

En el Valle de la Muerte también se encontraron 349 objetos, como balas de mosquete, anillos y botones que habrían pertenecido a las víctimas de la ocupación nazi.

“La mayoría de los artefactos deben interpretarse en el contexto de las matanzas masivas del otoño de 1939 y enero de 1945”, dijeron los arqueólogos.

De todos los objetos descubiertos, se comprobó que un anillo de bodas perteneció a Irena Szydlowska, una mensajera del ejército nacional polaco. El objeto, hecho de oro, será devuelto a los familiares de la mujer.

A pesar de los esfuerzos de los nazis por ocultar sus crímenes, la evidencia material de los asesinatos, conservada hasta el día de hoy y descubierta en 2020, da testimonio de la masacre y cuenta la historia 75 años después.

El Valle de la Muerte fue llamado así porque en 1945 una columna de aproximadamente 600 prisioneros polacos fue trasladada a este sitio, donde los ejecutaron e incineraron con la intención de encubrir las pruebas.

En el otoño de ese mismo año se encontraron los restos de 168 personas; sin embargo, no todos los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos y exhumados.

“Descubrir, cartografiar y analizar los restos materiales de estos crímenes de la Segunda Guerra Mundial fueron algunos de los objetivos del proyecto ‘Una arqueología del Valle de la Muerte’”, concluyeron los investigadores.

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