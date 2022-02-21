Australia reabre sus fronteras a turistas vacunados contra Covid-19

Luego de dos años de cierre a causa de la pandemia por Covid-19, Australia reabrirá sus fronteras para los turistas internacionales que estén vacunados contra el coronavirus.

Durante una sesión informativa en el Aeropuerto Internacional de Melbourne, el primer ministro de Australia, Scott Morrison informó que la condición para que los turistas entren a dicho país es que tengan las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“La espera ha terminado”, dijo Scott Morrison y continuó “Preparen sus maletas”, lanzó a los potenciales visitantes, añadiendo: “No olviden traer dinero, porque van a encontrar muchos lugares donde gastarlo”.

Dicha apertura de fronteras de Australia hacia los turistas se realizó gracias a que el gobierno confió en las tasas altas de vacunación contra el Covid-19 para así poder vivir con la pandemia a medida que disminuyen las infecciones.

All passengers arriving by air into Australia should complete the Digital Passenger Declaration (DPD) online before departure. Passengers must provide evidence that the critical health information was completed before boarding the aircraft https://t.co/Y99TvxwqQL pic.twitter.com/lWpAGkY7yi — Australian Government (@ausgov) February 18, 2022

Australia prevé volumen bajo de turistas vacunados por sus fronteras

Ante la reapertura de fronteras, Australia pronosticó un nivel bajo de turistas vacunados, ya que en las próximas 24 horas prevén 56 vuelos internacionales a dicho país.

Dicho número de vuelos es menor a los que recibía Australia antes de la pandemia de Covid-19, aunque Morrison aseguró "no tener dudas" de que este número aumentará en poco tiempo.

Australia cerró sus fronteras a casi todo el mundo al inicio de la pandemia de coronavirus, con excepción de sus ciudadanos y extranjeros residentes, en marzo de 2020, en su intento por detener el aumento del número de contagios por la Covid-19.

Esta prohibición de viajar también afectó a sus ciudadanos, que solo podían trasladarse al exterior con una causa justificada.

Sin embargo, el 31 de octubre, Australia alivió sus restricciones en sus fronteras y permitió a sus ciudadanos viajar libremente y regresar al país sin hacer cuarentena.

Actualmente, luego de su enfoque estricto de cero Covid-19, pasó a vivir con el coronavirus, y vacunó a sus ciudadanos para minimizar las muertes y las enfermedades graves, logrando abrir sus fronteras, ahora para los turistas vacunados.

Otro de los países que han relajado sus restricciones contra el Covid-19 ha sido España, quien eliminó la cuarentena para los viajeros vacunados.

