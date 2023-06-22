Australia exige a Twitter que explique su gestión del odio en internet

Un regulador cibernético de Australia anunció el jueves que ha exigido a Twitter que explique su gestión del odio en internet, ya que se ha convertido en la plataforma con más quejas en el país desde que su nuevo propietario, Elon Musk, levantó las prohibiciones impuestas a 62 mil cuentas.

La demanda se basa en una campaña del Comisionado de Seguridad Electrónica para que el sitio web sea más responsable después de que Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo, lo comprara por 44 mil millones de dólares en octubre con la promesa de restaurar su compromiso con la libertad de expresión.

El organismo regulador ya ha pedido a Twitter que detalle su gestión del material de abuso infantil en línea que, según él, se ha detectado en el sitio web desde la adquisición por Elon Musk y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, incluidas las funciones de moderación de contenidos.

La comisaria Julie Inman Grant dijo que ha enviado una notificación legal a Twitter exigiendo una explicación después de que un tercio de todas las quejas que recibió sobre odio en Internet se referían a Twitter, a pesar de que la plataforma tiene muchos menos usuarios que TikTok o las redes sociales de Meta META.O Facebook e Instagram.

“Necesitamos que estas plataformas rindan cuentas y actúen para proteger a sus usuarios, y no puede haber rendición de cuentas sin transparencia, y eso es lo que se pretende conseguir con avisos legales como éste”. Inman Grant, comisaria en Australia.

Twitter debe responder al Comisionado de eSafety en un plazo de 28 días o se enfrentará a una multa de casi 700 mil dólares australianos (473 mil 480 dólares estadounidenses) al día.

Países que prohíben las redes sociales

A pesar de su popularidad, algunas redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter han sido prohibidas en algunos países debido a diversas razones. China tiene una de las políticas de censura en línea más estrictas del mundo. El Gran Cortafuegos, también conocido como el Firewall de China, bloquea el acceso a muchas plataformas en línea, incluyendo Facebook, Twitter y YouTube.

Irán es otro país que ha prohibido el acceso a Facebook y otras redes sociales populares. Las autoridades iraníes justifican esta prohibición como una medida para proteger los valores culturales y religiosos del país.

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Corea del Norte es uno de los países más aislados del mundo, y su gobierno ejerce un control total sobre el acceso a Internet. Solo una pequeña fracción de la población tiene acceso a Internet, y la gran mayoría de los sitios web y plataformas en línea están bloqueados.

Turkmenistán, el acceso a Internet está fuertemente restringido y altamente controlado por el gobierno. Plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram y otras redes sociales están prohibidas en el país, sin mencionar que el acceso a Internet en general está limitado a una pequeña cantidad de personas.