Inversionistas demandan a Elon Musk por inflar precio de dogecoin

Elon Musk fue acusado de tráfico de información privilegiada en una demanda colectiva impuesta por un grupo de inversores, que acusan al CEO de Tesla Inc TSLA.O de manipular la criptomoneda dogecoin, lo que les costó miles de millones de dólares.

En una demanda presentada el miércoles en un tribunal federal de Manhattan, los inversores afirman que Elon Musk utilizó mensajes de Twitter, "influencers" pagados, su aparición en 2021 en el programa "Saturday Night Live" de la NBC y otros "trucos publicitarios" para comerciar de forma rentable a sus expensas a través de varias carteras de dogecoin que él o Tesla controlan.

Los inversores dijeron que esto incluyó cuando Elon Musk vendió alrededor de 124 millones de dólares de Dogecoin en abril después de que reemplazó el logotipo del pájaro azul de Twitter con el logotipo del perro Shiba Inu de Dogecoin, lo que llevó a un salto del 30% en el precio de Dogecoin. Elon Musk compró la red social en octubre.

Según la denuncia, Elon Musk defraudó a los inversores y se promocionó a sí mismo y a sus empresas gracias a una "manipulación del mercado y uso de información privilegiada.

FILE PHOTO: Representations of the Ripple, bitcoin, etherum and Litecoin virtual currencies are seen on a PC motherboard in this illustration picture, February 14, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo|DADO RUVIC/REUTERS

Alex Spiro, abogado de Elon Musk, declinó hacer comentarios este jueves. Un abogado de Tesla no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, mientras que el abogado de los inversores no respondió de inmediato a una solicitud por separado.

Los inversores han acusado a Elon Musk, la segunda persona más rica del mundo según la revista Forbes, de hacer subir deliberadamente el precio de Dogecoin más de un 36.000% en dos años y luego dejar que se desplomara. Incluyeron sus últimas acusaciones en una propuesta de tercera demanda enmendada, en una demanda que comenzó en junio de 2022.

Elon Musk y Tesla habían solicitado en marzo la desestimación de la segunda demanda enmendada, calificándola de "obra de ficción fantasiosa", y el 26 de mayo dijeron que otra enmienda era injustificada.

En una orden dictada el miércoles, el juez de distrito Alvin Hellerstein dijo que "probablemente" admitiría la tercera demanda enmendada, afirmando que los demandados probablemente no se verían perjudicados.

¿Qué es el dogecoin?

Es una criptodivisa que tomó popularidad a inicios de abril del año pasado tras recibir el apoyo explícito de celebridades como Elon Musk. El dogecoin nació como un divertimento basado en un meme. El meme es el de Doge, que se hizo popular en 2013, y consiste en la foto de un perro de raza Shiba Inu, a la que se le añaden frases gramaticalmente incorrectas.

La criptomoneda dogecoin fue creada en diciembre del 2013 por Billy Markus, programador y antiguo ingeniero de IBM. El dogecoin está basado en el Litecoin, y su funcionamiento es similar al de otras criptomonedas.

Cada criptomoneda tiene su propio algoritmo, que gestiona aspectos como la cantidad de nuevas unidades que se emiten cada año. El Bitcoin es un ejemplo conocido de criptomoneda, y cada cuatro años se reduce por dos la cantidad de unidades que se producen, y sólo se emitirán un total de 21 millones de Bitcoins.