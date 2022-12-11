Australia: hallan esqueleto de elasmosaurio de 100 millones de años

Paleontólogos de Australia anunciaron esta semana que han descubierto el esqueleto completo de un elasmosaurio, un antiguo reptil marino grande de cuello largo en el desierto de Queensland que tiene unos 100 millones de años.

El equipo de paleontólogos dirigido por el Dr. Espen Knutsen de la Red de Museos de Queensland, dijo que el fósil del antiguo elasmosaurio, descubierto en la remota región de McKinley en Queensland, podría tener la clave para descubrir otros misterios evolutivos.

Knutsen dijo que es raro encontrar un fósil de elasmosaurio que conserve la cabeza y el cuerpo juntos, ya que estos fragmentos generalmente se separan después de la muerte debido al cuello largo y delgado de este animal.

El elasmosaurio es parte de los plesiosaurios, una orden de reptiles que coexistió con los dinosaurios durante el período Cretácico temprano hace unos 145 a 66 millones de años.

"Muy, muy raramente encontraremos solo la cabeza, pero desafortunadamente sin el cuerpo adjunto. Entonces, el hecho de que este amiguito tuviera ambos nos permite cerrar esa brecha para desentrañar la diversidade de esta especie. Cuántas especies de estos plesiosaurios de cuello largo nadaban por aquí, en este océano interior hace 100 millones de años", dijo Knutsen.

Aunque todavía hay mucho que los paleontólogos no saben sobre el elasmosaurio.

"Todavía hay mucho que no sabemos sobre estos animales que nadaban en este antiguo mar interior hace 100 millones de años, incluyendo cuántas especies de estos plesiosaurios de cuello largo, por ejemplo, estaban allí", agregó.

La región de Queensland en Australia estuvo cubierta en gran parte por un mar vasto y poco profundo, llamado Mar de Eromanga, durante el período Cretácico temprano. Es por ello que restos fósiles de reptiles marinos, como plesiosaurios e ictiosaurios, se encuentran comúnmente en todo el estado, según el Museo de Queensland.