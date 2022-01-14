Australia cancela visa de Novak Djokovic; juez frena deportación

El tenista serbio Novak Djokovic pidió a un tribunal que bloquee su deportación antes del Abierto de Australia, después de que el gobierno canceló su visa por segunda vez ya que no está vacunado contra Covid-19.

Los abogados de Novak Djokovic presentaron su solicitud de medida cautelar a tarde en la noche, casi tres horas después de que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, hizo uso de sus poderes discrecionales para revocar la visa.

El tenista serbio, que aspiraba a conseguir su Grand Slam número 21 defendiendo su título australiano, fue informado a su llegada el 5 de enero de que su visa, concedida sobre la base de una exención médica al requisito de vacunación para visitantes, no era válido.

Juez ordena que Novak Djokovic no sea deportado

Un juez australiano ordenó durante la vista de emergencia que el tenista serbio no sea deportado "de manera inmediata" de Australia hasta que la justicia revise la decisión del Gobierno de anular por segunda vez su visa.

Novak Djokovic no podrá obtener visa en tres años

Alex Hawke dijo en un comunicado que "hoy he ejercido mi poder bajo la sección 133C(3) de la Ley de Inmigración para cancelar el visado del señor Novak Djokovic por motivos de salud y buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo".

Según este artículo, Djokovic no podrá obtener una visa para Australia durante tres años, salvo en circunstancias imperiosas.

El equipo jurídico del jugador dijo que Hawke argumentó que permitir la estancia de Novak Djokovic animaría a la postura antivacunas.

Aunque el tenista serbio se ha opuesto de forma pública a la vacunación obligatoria, no ha hecho campaña contra la vacunación en general, y sus abogados calificaron la decisión de Hawke de "patentemente irracional".

Asimismo, indicaron que esperan que su impugnación pueda ser escuchada el domingo, un día antes del comienzo del torneo.

Novak Djokovic viajó Australia con una exención médica que le permitía jugar en el Abierto del 17 al 30 de enero y un tribunal australiano dio la razón al tenista debido a un defecto de forma en el proceso.