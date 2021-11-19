Austria anuncia vacunación obligatoria contra Covid-19 en febrero

El canciller de Austria, Alexander Schallenberg, anunció la vacunación obligatoria contra el Covid-19, a partir de febrero de 2022, debido al aumento de contagios que se registraron en Europa en los últimos días.

El canciller lamentó que la población de Austria no acuda a las jornadas de vacunación, a pesar de que el país cuenta con las dosis suficientes para inocular a los ciudadanos contra el Covid-19.

Alexander Schallenberg expresó que no han tenido éxito a la hora de atraer suficiente gente a la vacunación, por lo que el gobierno de Austria tomó la decisión de hacer la vacunación obligatoria, medida que en un principio se había rechazado.

Ab morgen, dem 19.11.2021, gelten neue Corona-Schutzmaßnahmen in Wien ❗ Wir haben die wichtigsten Änderungen für euch zusammengefasst. Alle Details gibt es hier: https://t.co/irgvncekBL #CoronaVirusAT #Covid19 pic.twitter.com/KWM06ueaoH — Stadt Wien (@Stadt_Wien) November 18, 2021

“A pesar de meses de persuasión, a pesar de todas las campañas en los medios de comunicación, a pesar de todo, no hemos podido convencer a la gente de que se vacune", se lamentó Schallenberg.

Austria se convertirá en el primer país de Europa en anunciar que hará la vacunación obligatoria contra el Covid-19, pues solo el 65 por ciento de su población cuenta con el esquema de vacunación completo, siendo uno de los países con las cifras más bajas de inoculación.

El gobierno de Austria explicó que la medida se tomó en un intento por bajar las cifras de contagios de Covid-19 que se registraron en el país como las más altas del continente; por lo que las personas que no cumplan la normativa de vacunación obligatoria enfrentarán duras sanciones administrativas.

Austria vuelve al confinamiento por el Covid-19

Ante la cuarta ola de contagios de Covid-19 que se vive en Europa, el canciller Schallenberg también anunció que a partir del lunes, Austria volverá al confinamiento, por lo que los ciudadanos volverán a permanecer en casa.

De acuerdo con la medida de confinamiento, los habitantes de Austria solo podrán salir de sus casas para realizar actividades esenciales como ir a trabajar, comprar productos básicos e ir al médico o a la farmacia.

Las restricciones de confinamiento deberán seguirlas las personas vacunadas y las que no cuenten con la inmunización. La medida será implementada por los próximos 20 días; sin embargo, después de los primeros 10 días, las autoridades evaluarán si hay efectos positivos.