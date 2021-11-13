Europa es epicentro de la pandemia de Covid-19 nuevamente

Europa es de nuevo el epicentro de la pandemia de Covid-19, al contar con más de la mitad de los contagios y la mitad de las muertes registradas a nivel mundial en los últimos siete días, de acuerdo con un recuento de la agencia Reuters.

Algunos gobiernos ya consideran la posibilidad de volver a imponer confinamientos y endurecer las medidas de sanidad previo a las celebraciones navideñas, ello debido al aumento de contagios de Covid-19 en el continente.

Algunas naciones como los Países Bajos, Alemania, Austria y la República Checa ya empezaron a aplicar nuevas medidas o están planificando hacerlo, para frenar la propagación del coronavirus entre su población.

Mark Rutte, primer ministro neerlandés, anunció un nuevo confinamiento de tres semanas que comenzará este sábado, por los altos números de contagios que colocan de nuevo a Europa como el epicentro de la pandemia.

Aumento de casos de Covid-19 abre debate por vacunas en Europa

El aumento de contagios de Covid-19 en Europa abre un debate sobre si las vacunas por sí solas son suficientes para controlar el coronavirus.

La Unión Europea (UE) informó que cerca del 65 por ciento del Espacio Económico Europeo (EEE) ya cuentan con las dos dosis de alguna vacuna, lo que ralentizó los contagios de Covid-19 en los últimos meses; sin embargo, la negación para vacunarse de otras personas, provoca brotes que podrían colapsar la atención médica.

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Alemania, Francia y Países Bajos también están experimentando un aumento en las infecciones, lo que demuestra el desafío incluso para los gobiernos con altas tasas de aceptación, al tiempo que frustra las esperanzas de que las vacunas signifiquen un regreso casi a la normalidad.

El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la semana hasta el 7 de noviembre muestra que Europa, incluida Rusia, es la única región que tiene un aumento en los casos, con un 7 por ciento, mientras que otras áreas informaron disminuciones o tendencias estables.

De manera similar, la OMS dijo que hay un aumento del 10 por ciento en las muertes, mientras que otras regiones reportaron disminuciones. Este nuevo panorama provoca temor en los gobiernos y empresas europeos de que un regreso al confinamiento golpee la recuperación económica.

Alemania rompe récord en contagios de Covid-19

El jueves, autoridades de Alemania reportaron 50 mil casos de Covid-19 en solo 24 horas, una cifra récord según datos del Instituto Robert Koch.

Por lo que algunas ciudades cancelaron de nuevo los mercados navideños, mientras que Países Bajos podría cerrar teatros y cines, suspender grandes eventos y adelantar el cierre de cafés y restaurantes.

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Austria podría confinar a no vacunados por aumento de Covid-19 en Europa

Mientras tanto, el gobierno de Austria busca aplicar un confinamiento a las personas que no están vacunadas contra el Covid-19, medida que negociará este fin de semana con las autoridades de las diferentes regiones del país y debatirá en sede parlamentaria.

No obstante, aún no tienen claro cómo funcionará esta medida, su objetivo es frenar los contagios de Covid-19 que ponen a Europa de nuevo como el epicentro de la pandemia de coronavirus.

