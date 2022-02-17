VIDEO: Ucrania y rebeldes pro rusos se acusan de bombardeos

El ejército de Ucrania acusó el jueves a las fuerzas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania de realizar bombardeos contra una aldea en la región de Luhansk, alcanzando un jardín de infantes. No se reportaron heridos.

Los separatistas respaldados por Rusia en el este de Ucrania también acusaron el jueves a las fuerzas gubernamentales de abrir fuego contra su territorio cuatro veces en las últimas 24 horas y dijeron que estaban tratando de establecer si alguien había resultado herido o muerto.

Se escuchan bombardeos en Ucrania

Un testigo dijo que se escucharon bombardeos cerca del aeropuerto de Donetsk y Elenovka, un pueblo en la provincia de Donetsk, ambas partes del este de Ucrania controladas por rebeldes respaldados por Rusia.

Кадры эвакуации детей из детсада в Станице Луганской сегодня утром pic.twitter.com/hDzFByEQxT — Новости Донбасса (@novostidnua) February 17, 2022

Ucrania niega acusaciones

El ejército de Ucrania negó las acusaciones de los separatistas de que las tropas del gobierno habían atacado y dijo que fueron los rebeldes quienes realizaron bombardeos al ejército ucraniano.

Este tipo de incidentes han ocurrido muchas veces en los últimos ocho años, pero este enfrentamiento se produce después de que Rusia ha concentrado más de 100,000 soldados cerca de las fronteras de Ucrania mientras exige que la OTAN se comprometa a no aceptar a Ucrania como miembro.

Las afirmaciones sobre los bombardeos se hicieron en un comunicado emitido por representantes de la autoproclamada República Popular de Lugansk. Dijo que las fuerzas ucranianas habían usado morteros, lanzagranadas y una ametralladora en cuatro incidentes separados el jueves.

Las agencias de inteligencia estadounidenses dijeron este mes que creían que Rusia podría fabricar un pretexto para una invasión de Ucrania, posiblemente mediante la producción de videos que muestran un ataque simulado. Rusia lo descartó.

La guerra civil en Ucrania

Donetsk y Lugansk son dos regiones situadas en la zona oeste de Ucrania, pero prorrusas. Allí hay una guerra civil latente entre los nacionalistas ucranianos y los separatistas prorrusos, un conflicto que lleva más de una década presente.

Ambas provincias se han autoproclamado independientes de Ucrania y cuentan con el apoyo y la financiación de Moscú, que ha bloqueado el acceso por mar.

Tras el pacto de Varsovia, firmado por los países del bloque del Este durante la Guerra Fría, Ucrania se anexionó territorios en el oeste y Krusov, líder ruso, le cedió la península de Crimea. Sin embargo, los rusos han vuelto a tomar la región ahora. Asimismo, en la región de Donbass, conformada por Donetsk y Lugansk, los enfrentamientos entre nacionalistas y separatistas son constantes.

Conviven revolucionarios, rebeldes, nacionalistas e infiltrados rusos

En esa región conviven revolucionarios, rebeldes, nacionalistas e infiltrados rusos, que cuentan con la ayuda de Moscú para desestabilizar a Ucrania.

Rusia está repitiendo ahora en el Donbass, región situada en la frontera entre ambos países, entregando pasaportes a los habitantes de toda la región, los cuales tendrían los derechos de ciudadanos rusos.

En eso en lo que se apoya el país gobernado por Putin para justificar sus acciones militares en Ucrania, para proteger a "sus ciudadanos".

