Autobús choca contra guardería en Canadá; hay 2 niños muertos

Al menos dos niños murieron y otros seis resultaron heridos después de que un autobús chocó contra una guardería ubicada en el suburbio de Laval, Montreal, Canadá, informaron las autoridades. Los seis niños que fueron llevados al hospital no tenían heridas que amenazaran sus vidas.

Un portavoz de la policía de Canadá indicó que el conductor del autobús, un hombre de 51 años de edad, fue arrestado y acusado por homicidio y conducción temeraria.

Añadió que los uniformados interrogaron al conductor, quien ha trabajado durante 10 años como chofer del sistema de transporte público del país y no contaba con antecedentes penales; sin embargo, permanecerá bajo investigación.

Las autoridades no confirmaron las edades de los niños, pero según Canadian Broadcasting Corp, alrededor de 80 niños menores de cinco años de edad asisten a esa guardería.

|Reuters

¿Por qué chocó un autobús contra una guardería en Canadá?

De acuerdo con las autoridades de Canadá, el incidente ocurrió en la mañana, a la hora que los niños entraban a la guardería, cuando el autobús chocó contra el plantel. Las circunstancias en torno al accidente o un posible motivo no quedaron claros de inmediato.

Las imágenes de la escena mostraron varios autos de policía, socorristas y ambulancias corriendo por la escena del accidente.

En Ottawa, la Cámara de los Comunes de Canadá guardó un minuto de silencio por la tragedia. En tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó sus condolencias a las familias después del incidente, agradeció a los socorristas y dijo que el gobierno apoyará a las familias.

“Todos estamos pensando en las familias afectadas por esta tragedia. Nuestros corazones están con ellos. Nada puede borrar el dolor y el sufrimiento por el que están pasando estas familias y esa comunidad en este momento y estaremos allí para apoyarlos en los días, los meses y los años venideros mientras atraviesan este sufrimiento inimaginable. También me gustaría agradecer a los socorristas y a todos los que estuvieron allí para ayudar a seguir la situación. Continuaremos manteniéndolos cerca de nuestros corazones y nuestras oraciones”.

