Canadá despliega avión militar sobre Haití para combatir a bandas

El gobierno canadiense dijo el domingo que desplegó un avión militar sobre Haití para hacer frente a lo que llamó una "situación de seguridad extrema" y para apoyar los esfuerzos para interrumpir las actividades de las pandillas haitianas.

Canadá dijo en un comunicado que apoya a la Policía Nacional de Haití y desplegó un avión de patrulla de largo alcance CP-140 Aurora de la Real Fuerza Aérea Canadiense en respuesta a la solicitud de apoyo de Haití, ya que la violencia a causa de las pandillas sigue aumentando en el país.

“Canadá se compromete a apoyar al pueblo de Haití, así como a la paz y la seguridad en el país. El despliegue de un avión de patrulla canadiense fortalecerá los esfuerzos para combatir los actos criminales de violencia y establecer las condiciones necesarias para un futuro pacífico y próspero. Agradezco a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Canadá involucrados en esta misión por su servicio y dedicación a la estabilidad global”, dijo Anita Anand, Ministra de Defensa Nacional en el comunicado.

El avión de patrulla canadiense proporcionará capacidad de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para reforzar los esfuerzos por establecer y mantener la paz, y permanecerá en la región "durante varios días", según informó el gobierno canadiense.

Anteriormente, Canadá ha proporcionado más de $98 millones de dólares en asistencia internacional para responder a las necesidades básicas y urgentes de Haití; también, impuso sanciones y ha prestado apoyo a la Policía Nacional de Haití.

We’ve deployed a @RCAF_ARC CP-140 Aurora long-range patrol aircraft to strengthen efforts to disrupt gang activity in Haiti. This aircraft will provide intelligence, surveillance, and reconnaissance – and bolster efforts to establish peace and security for the Haitian people. pic.twitter.com/T1YlbpzWH6 — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 5, 2023

Ayuda internacional por la seguridad de Haití

Las pandillas haitianas han ampliado su territorio desde el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise. La violencia resultante ha dejado gran parte del país fuera de los límites del gobierno y ha dado lugar a tiroteos rutinarios con la policía. Se espera que Haití figure en la agenda de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Canadá el mes que viene.

En octubre, la ONU sugirió el envío de una "fuerza de acción rápida" a Haití para combatir la escalada de violencia de las pandillas armadas, cuyas luchas territoriales han dejado cientos de muertos y miles de desplazados.

No obstante, muchos han expresado su escepticismo, citando abusos de misiones anteriores y cuestionando que una fuerza respalde al gobierno del primer ministro Ariel Henry, que lleva sin representantes elegidos democráticamente desde principios de enero.

La mayoría de los países se han mostrado reticentes a enviar tropas, aunque la cercana Jamaica dijo que estaría dispuesta a participar y El Salvador ofreció "asistencia técnica".

Alrededor de siete de cada diez haitianos apoya la propuesta de crear una fuerza internacional para ayudar a la policía nacional a combatir la violencia de las pandillas armadas, según una encuesta realizada en enero.