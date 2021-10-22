Autobús ofrece viajes en Hong Kong para aliviar el insomnio

Algunas personas afectadas por el insomnio están pagando hasta 51 dólares por viajar en un autobús que ofrece un tour por Hong Kong que es exclusivo para tomar siestas.

La compañía de viajes, Ulu Travel, lanzó una ruta de autobús en Hong Kong con insomnio para que pudieran conciliar el sueño en sus asientos.

La ruta consta de 76 kilómetros de longitud y dura al menos cinco horas, en la que los pasajeros eligen un asiento del autobús para que puedan dormir.

Los boletos para abordar a este tour cuestan entre los 13 y 51 dólares dependiendo de los asientos que elijan tanto en el primer y segundo piso del vehículo. El precio incluye un antifaz para dormir y tapones para los oídos.

Very quiet on bus back to #dmu post mental health in Honk Kong #dmuglobal trip pic.twitter.com/NEtKg8fMlM — P (Vaccinated x 2, might hug soon) Illingworth 💙 (@DMUHoSAHS) March 26, 2018

Se agotan boletos para autobús para personas con insomnio

El "tour en autobús para dormir" ya tuvo su primer recorrido en Hong Kong, ya que el sábado pasado los boletos para abordar el autobús se agotaron.

A pesar de los regalos, los pasajeros ya traían sus propias mantas y pantuflas, incluso sus almohadas.

La idea de este recorrido en Hong Kong nació a partir de un posteo en redes sociales de un amigo del gerente de mercadotecnia de este tour, quien se quejó que tenía insomnio y no podía dormir por la noche, pero curiosamente cuando viajaba en el transporte sí podía dormir bien.

La queja se convirtió en una idea inspiradora que dio paso al autobús que da un tour por la ciudad para que los pasajeros puedan dormir.

Cuando estábamos tratando de crear nuevas giras, vi un mensaje en redes sociales de un amigo que dijo que estaba estresado por su trabajo, que no podía dormir por la noche. Pero cuando iba en bus, podía dormir bien. Su mensaje nos inspiró a crear este recorrido que permite que los pasajeros duermen en el autobús.

La ruta también contempla paradas en diversas paradas en la isla Lantau, en Hong Kong, en donde los pasajeros pueden bajar a tomar fotografías.

Uno de los pasajeros que padece insomnio contó a medios que compró su boleto porque usualmente se queda dormido en los viajes largos y vio en este tour una gran oportunidad. La propia agencia busca que este tour sea una oportunidad para aquellos que se duermen fácilmente con los viajes largos y de aquellos que se quedan dormidos en el transporte público.

¿Es sano dormir en el transporte público?

Shirley Li, investigadora del sueño de la Universidad de Hong Kong comentó que la tendencia a quedarse dormido en el transporte público es un tipo de acondicionamiento ya que no hay tiempo suficiente para dormir.

La gente en Hong Kong no tiene tiempo suficiente para dormir. Por eso tenemos que usar otros tiempos para dormir, que es nuestro viaje diario al trabajo, especialmente en el transporte público. Alguna gente podría asociar el transporte público con el sueño. Y por eso les fue fácil dormir en el bus”.