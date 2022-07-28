Autobús cae a precipicio en Nicaragua, varios venezolanos murieron

Al menos 13 venezolanos murieron luego de un accidente vial ocurrido en el noroeste de Nicaragua. La Policía Nacional nicaragüense señaló que el autobús en el que viajaban se cayó a un precipicio mientras circulaba por la carretera panamericana.

El autobús, que circulaba a exceso de velocidad por la carretera panamericana, se estrelló contra otros dos vehículos que también recorrían la carretera. La unidad de transporte de precipitó por un barranco en un fatal accidente ocurrido a la altura del departamento Estelí en el noroeste de Nicaragua.

En un comunicado divulgado en la página web de la Policía Nacional de Nicaragua, se informó que el siniestro tuvo lugar durante la tarde del miércoles (27 de julio de 2022), cuando el autobús era conducido a exceso de velocidad por lo que se terminó impactando contra dos vehículos y posteriormente cayó al precipicio en la carretera panamericana.

En el siniestro también falleció un hombre nicaragüense, mientras que otras 47 personas resultaron heridas, señaló la policía de Nicaragua.

Ntra @vppolicial informa sobre los hnos fallecidos en el terrible accidente ocurrido en el Km 171.5 carretera panamericana norte.



Apelamos a la responsabilidad de los conductores a respetar los límites de velocidad para no seguir causando dolor a ntro pueblo#JuntoALaComunidad pic.twitter.com/McW0MTX6wS — Visión Policial Nicaragua (@vppolicial) July 28, 2022

16 personas muertas tras accidente de un autobús en Nicaragua

Este jueves (28 de julio de 2022), el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, señaló a través de su cuenta oficial en Twitter que eran 15 los migrantes venezolanos fallecidos en el accidente, entre ellos nueve hombres, cinco mujeres, además de un menor de edad.

Sin embargo, más tarde se informó que en el siniestro ocurrido en Nicaragua, fallecieron 16 personas en total, 5 mujeres y 11 hombres, (13 venezolanos, 1 nicaragüense y dos que aún están pendientes de identificación.

De nuevo estamos de luto: 16 personas han muerto en un accidente de un camión en Nicaragua. Por lo menos 13 de las víctimas son venezolanas.



Nuestra solidaridad con las familias y un llamado a facilitar vías regulares de migración para salvar vidas.https://t.co/sUIUGfoAWk — OIM Centroamérica y Norteamérica (@OIMCentroAmer) July 28, 2022

Detenido: chofer de autobús que cayó a un precipicio en Nicaragua

Autoridades locales señalaron que Alfredo Antonio Palma, un hombre de 46 años, conducía el autobús a exceso de velocidad mientras circulaba por la carretera panamericana en dirección de sur a norte. El chofer del autobús se encuentra detenido en las celdas de la Delegación Policial del departamento de Estelí en Nicaragua.

David Smolansky, comisionado de OEA, señaló: "Lamento confirmar otra tragedia migratoria. Hemos recibido formalmente la información de 15 venezolanos fallecidos en un accidente en Nicaragua cuando intentaban dirigirse a EU"

Conforme a datos de la Organización de las Naciones Unidas, al menos 6 millones de venezolanos han salido de su nación desde el año 2015, huyen de la crisis económica y humanitaria que se vive en la nación "Bolivariana".