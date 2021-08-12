VIDEO: Autobús explota con 30 pasajeros dentro, en Rusia

Un muerto y al menos 16 personas heridas fue el saldo de la explosión de un autobús de pasajeros en el centro de la ciudad de Vorónezh, en Rusia, según reportaron medios locales de dicho país.

De acuerdo con los primeros reportes, en el autobús viajaban al menos 30 pasajeros al momento de la explosión.

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En videos que circulan en redes sociales se puede apreciar el momento en el que el autobús explotó cuando esperaba en la parada a otros pasajeros.

La explosión y el posterior incendio del autobús dejó varios heridos; entre ellos a una mujer que fue trasladada a un hospital de urgencias para amputarle ambas piernas, según reportaron los paramédicos.

La policía de Rusia se encuentran realizando los peritajes correspondientes para determinar cuál fue la causa de la explosión del autobús; hasta el momento se habla sobre una posible fuga del gasoducto. Sin embargo, el chofer del autobús dijo a medios locales que este no funciona con gas, sino con diésel.

Asimismo, detalló que se encontraba adentro del autobús cuando la explosión se detonó. "No sabía lo que estaba pasando", dijo.

🇷🇺#RUSIA 🚨#ÚLTIMAHORA | Al menos 12 heridos tras explotar un bus que circulaba por el centro de la ciudad de Vorónezh. pic.twitter.com/21geE6A0Ux — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) August 12, 2021

Explosión de autobús pudo ser terrorismo

Las autoridades de Rusia no descartan un posible ataque terrorista, por lo que pidieron a la ciudadanía reportar cualquier paquete sospechoso.

El Comité de Investigación de Rusia inició una investigación junto con una unidad de criminólogos enviados desde Moscú a Vorónezh.

El gobernador de la región de Vorónezh, Alexandr Gúsev, informó que se trasladó al lugar de los hechos.

Cabe recordar que el presidente Vladimir Putin se unió a la lucha contra el terrorismo encabezado por ISIS.

En 2018, El grupo terrorista amenazó con atacar la sede del Mundial de futbol, sin embargo, hasta el momento no se ha cometido ningún atentado en contra de este país.

#BREAKING: At least 14 hurt in bus blast in Voronezh, Russia pic.twitter.com/O3c5sAnjln — I.E.N. (@BreakingIEN) August 12, 2021

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